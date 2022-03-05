Electronic Arts, Rusya ve Belarus'taki Satışlarını Durdurdu

CD Projekt Red'in ardından Ukrayna'yı işgal eden Rusya'ya karşı bir hamle de Electronic Arts'dan geldi. Geçtiğimiz günlerde Rus takımlarını FIFA gibi spor oyunlarından çıkardığını açıklayan şirket, şimdi de Rusya ve Belarus'taki satışlarını durdurma kararı aldığını duyurdu.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali, tüm dünyanın gündemine oturmuş durumda. Savaş sebebiyle de birçok sektörden şirket, Rusya’ya yönelik her gün yeni yaptırımlar ile karşımıza çıkıyor. Dünyanın en büyük sektörlerinden biri olan oyun sektöründen şirketler de yaptırım yapanların başında geliyor.

Dün sizlerle paylaştığımız bir haberde Cyberpunk 2077 oyununun geliştiricisi CD Projekt Red’in Rusya ve Belarus’taki satışlarını durdurma kararı aldığını paylaşmıştık. Bunun yanı sıra iki gün önce gelen haberlerde dünyanın en büyük oyun şirketlerinden biri olan Electronic Arts’ın (EA), FIFA başta olmak üzere spor oyunlarından Rus takımlarını çıkardığını duyurulmuştu. Şimdi de yine Electronic Arts’tan savaş ile ilgili bir açıklama geldi.

Rusya ve Belarus’taki satışlar durduruldu

FIFA, Battlefield, Star Wars oyunları, The Sims ve daha birçok oyunu bünyesinde bulunduran EA, bugün yaptığı açıklamayla Rusya ve Belarus’taki oyunların, içeriklerin ve hatta sanal para paketlerinin satışının durdurma kararı aldığını açıkladı. Açıklamalara göre artık DLC’ler, oyun içi mağazalar da dahil olmak üzere oyunlar ve DLC’ler gibi birçok içerik, Rusya’da Origin veya EA uygulamasından satın alınamayacak.

Şirketin resmi internet sitesinden yapılan açıklamalarda da bu kararın alınma sebebi ile ilgili, “Ukrayna’da çıkan çatışma karşısında şaşkınlık geçirmeye devam ediyoruz ve dünya çapında devam eden barış çağrısına katılıyoruz. Öncelikli endişemiz; meslektaşlarımız ve ortaklarımız da dahil olmak üzere bölgede kişilerin güvenliğidir. Bu son derece rahatsız edici durum için atabileceğimiz adımları atmaya çalışıyoruz. FIFA ve NHL gibi spor oyunlarımızdaki Rus takımlara yönelik değişikliklere ek olarak operasyonlarımızın diğer alanlarını da aktif olarak değerlendiriyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Rusya’ya şirketlerden gelen yaptırımlar hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz saatlerde Microsoft, Rusya’daki ürünlerinin satışlarını durdurduğunu açıklamıştı. Bir diğer şirket Apple da daha önceki açıklamalarında ülkedeki satışları askıya alma kararını duyurmuştu. Bunlar dışında Google, Meta gibi diğer teknoloji devlerinden de benzer hamleler gelmişti. Peki, siz bu yaptırımlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.