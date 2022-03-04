Airbnb, Rusya ve Belarus'taki Faaliyetlerini Durdurdu

Geçtiğimiz günlerde Ukraynalı mültecilere konaklama hizmeti sağlayacağını duyuruan dev şirket Airbnb, şimdi de Rusya ve Belarus ile ilgili açıklamalarda bulundu. CEO tarafından yapılan duyuruda Airbnb'nin tüm faaliyetlerinin bu iki ülkede durdurulduğu açıklandı.

Rusya, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamalarla Ukrayna’ya askeri harekâtını başlatmış; yani savaş ilan ettiğini duyurmuştu. Hepimizin bildiği gibi bu durum daha sonra tüm dünyanın gündemine oturarak birçok ülke ve şirketten Rusya’ya karşı hamlelerin gelmesine sebebiyet verdi. Bizim de sizlere aktardığımız üzere teknolojiden spora birçok sektörden dev şirket, Rusya’ya karşı yaptırım uygulayacağını duyurdu.

Apple, Google, Meta, Spotify gibi birçok şirketin Rusya’ya karşı hamle yapma kararının ardından bir açıklama da dünyanın en büyük konaklama hizmeti sunan platformlarından biri olan Airbnb’den geldi. Her yıl milyonlarca insanın farklı yerlerde konaklamasına olanak tanıyan şirket, bugün yapılan açıklamalarla birlikte hem Rusya hem de Belarus’a karşı aldığı yeni kararları duyurdu.

Rusya ve Belarus’taki tüm faaliyetler durduruldu

Öncelikle Airbnb’nin geçtiğimiz günlerde de savaş ile ilgili bir açıklama yaptığını belirtelim. Pazartesi günü yapılan bu açıklamalarda, şirketin Ukraynalı 100 bin mülteciye ücretsiz konaklama hizmeti sunacağı kaydedilmişti. Şimdi gelen açıklamalarda ise Airbnb’nin Rusya ve Belarus’taki faaliyetlerinin durdurulduğu ifade edildi.

ABD merkezli şirketin CEO’su Brian Chesky, bugün Twitter üzerinden yaptığı açıklamada kararı tüm dünya ile paylaştı. Chesky’nin bu açıklaması, dün şirket tarafından yapılan açıklamaların ardından geldi. Chesky tarafından dün yapılan bu açıklamalarda her şeyin gözden geçirildiği ifade edilmiş ve bu tarz bir kararın alınabileceğinin sinyalleri verilmişti.

Ayrıca birçok Airbnb kullanıcısının da savaş bölgesinde bulunan insanlara yönelik adımlar attığı da gelen haberler arasında yer alıyor. The Guardian’a göre birçok insan, Ukrayna’da bulunan evleri Airbnb üzerinden kiralıyor. Bunun da kalacak yer ihtiyacı olan insanlar veya ev sahiplerinin para kazanması için yapıldığı ifade ediliyor.