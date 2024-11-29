İstanbul, Londra ve Dubai ofisleriyle hizmet veren yerli BT şirketi ve Microsoft partneri PEAKUP, yapay zeka çağında sürdürülebilirliği veri yönetimiyle ele almayı öneriyor. Çözüm setini uçtan uca veri yönetimiyle tasarlayan PEAKUP, işletmelerin sürdürülebilirlik yolculuğunda en güçlü teknoloji partneri oluyor.

İş dünyasının kârlılık ve sürdürülebilirliğin birbirinden ayrı düşünülemediği yapay zeka çağında, işletmeler sadece dijital araçları kullanarak değil, aynı zamanda çevresel ve toplumsal etkileri dikkate alarak “ikiz dönüşüm” geçiriyor. Dünya Ekonomik Forumu’nun verileri, dijital teknolojilerin küresel karbon emisyonlarını %15’e kadar azaltabileceğine dikkat çekiyor.

Bu da 2030’a kadar gereken %50’lik azaltımın üçte birine denk geliyor. Sürdürülebilirliği uçtan uca ele alan çözümleriyle her sektör ve ölçekten müşterinin dijital dönüşüm yolculuğuna eşlik eden yerli Microsoft partneri PEAKUP, sürdürülebilirlikte veri yönetiminin önemine dikkat çekti. Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan PEAKUP CEO'su Ahmet Toprakçı, “Organizasyonlar, karmaşık operasyonlarını verinin gücüyle modelleyerek, sürdürülebilirlik hedeflerinde gözle görülür iyileşmeler kaydedebiliyor. PEAKUP olarak şirketlere sürdürülebilirliği uçtan uca veri yönetimiyle ele almayı öneriyoruz” dedi.

Büyük şirketlerin yarısına yakınının emisyonları artıyor

Küresel şirketlerin karbon emisyonlarını ve bu emisyonlara yönelik taahhütlerini inceleyen bir araştırmada, büyük şirketlerin yalnızca %16’sının 2050 net sıfır emisyonlarına doğru ilerleme kaydettiği görüldü. Öte yandan şirketlerin yarısına yakınının (%45) emisyonlarını artırmayı sürdürdüğü kaydedildi.

Daha acil konular ortaya çıktığında sürdürülebilirlik gündeminin geri plana atılabildiğini belirten Ahmet Toprakçı, “Oysa sürdürülebilirlik artık yalnızca bir uyum veya risk yönetimi konusu değil, aynı zamanda yenilik ve değer yaratma için güçlü bir itici güç. Sürdürülebilirlik bir zorunluluk olmanın ötesinde, iş dünyası için uzun vadeli dayanıklılık ve büyüme sağlayan bir strateji. Önceki yıllarda sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma yolunda doğru stratejiler benimsemeye yardımcı olabilecek teknolojilere erişim zayıftı. Bugün ise yapay zeka, büyük veri, ikiz dönüşüm gibi teknoloji ve yaklaşımlara sahibiz. Şirketler, operasyonlarının sürdürülebilirlik kapasitelerini ölçme ve raporlamada benzeri görülmemiş yetenekler kazanabiliyor. PEAKUP olarak bu noktada devreye girerek, Microsoft’un kurumsal evreni üzerine inşa ettiğimiz dijital çözümlerimizle, kuruluşların hem veri yönetimini optimize ediyor hem de sürdürülebilirlik performanslarını sürekli olarak izlemelerine olanak tanıyoruz. Bulut üzerinde sürdürülebilirlik odaklı bir kurum hafızası oluşturuyoruz. Böylece tüm ÇSY verilerini bulutta yönetebilir hale getiriyoruz” ifadelerini kullandı.

“Şirketler sürdürülebilirliği uçtan uca veri yönetimiyle ele almalı”

Dijital ikiz teknolojisinin, farklı senaryoların çevresel etkilerini belirlemek için çok sayıda değişkene dayalı yüzlerce senaryoyu gerçek zamanlı modelleyebildiğine dikkat çeken PEAKUP CSO’su KadirCan Toprakçı ise veri odaklı yönetim anlayışını ayrıntılandırdı.

İkiz dönüşüm sayesinde şirketlerin en başta dünyanın herhangi bir noktasındaki operasyonlarının çevresel etkilerini analiz etme olanağına sahip olabildiğini dile getiren KadirCan Toprakçı, "Dijitalleşme ve sürdürülebilirlikte ‘veriyi topla, hesapla, analiz et ve raporla’ bakış açısının olması gerektiğine inanıyoruz. Bu bakış açısındaki ilk başlık, emisyon etkilerini ölçümleme ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma önündeki en büyük zorluklardan biri. PEAKUP olarak Microsoft’un Power Apps, Power BI ve yapay zeka destekli araçlarının sürdürülebilirlik süreçlerine yönelik en iyi uygulamalarını müşterilerimizle buluşturuyoruz. Microsoft çözümlerinde uzman olan ekibimizle, Microsoft Cloud for Sustainability gibi, veri yönetimini temel alan bir sürdürülebilirlik stratejisi için tasarlanmış dijital çözümlerle işletmelere uzun vadeli başarı için stratejik bir yol haritası sunuyoruz. PEAKUP çözümleriyle işletmelerin değer zincirlerinin tüm halkalarını eyleme dönüştürülebilir içgörü kaynaklarına dönüştürüyoruz” diye konuştu.

Sürdürülebilirlik yöneticileriyle bir araya geldi

İki şirketten birinin sürdürülebilirlik hedefleri için teknolojiden yararlandığını vurgulayan PEAKUP CEO'su Ahmet Toprakçı, “23 Ekim'de Microsoft Innovation Hub Istanbul'da sürdürülebilirlik yöneticileriyle bir araya geldik. Veri odaklı ve dijital bir yaklaşımın sürdürülebilirlik yönetiminde karşılaşılan zorlukları çözmede nasıl rol oynadığını gündeme aldığımız buluşmada, sürdürülebilirlikte istikrara verimli ve ölçülebilir bir şekilde nasıl ulaşılacağını örnek uygulamalarla inceledik. PEAKUP olarak bulut, yapay zeka ve dijital çözümlerin şirket ölçeğinde bir Kurumsal Sürdürülebilirlik Hafızası oluşturulabilmesi açısından kritik önem taşıdığına inanıyoruz. Bu kapsamda sunumlarını gerçekleştirdiğimiz Microsoft Sustainability Manager ve ESG data lake gibi çözümler yoğun ilgi gördü. AB Yeşil Mutabakat'ı ve sürdürülebilirlik odaklı regülasyonları konuştuğumuz bir dönemde, küresel gündemle uyumlu bir biçimde, Türkiye iş dünyasının üst düzey temsilcilerini yeşil dönüşümdeki son uygulama ve teknolojilerle bir araya getirdik. 1 milyondan fazla kullanıcıya ve binden fazla müşteriye hizmet veren PEAKUP olarak, toplumu teknolojiyle geleceğe hazırlamaya ilerleyen dönemde de devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.