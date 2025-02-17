Motorlar, şanzımanlar, sürüş teknikleri derken geniş araba dünyasında bilmediğimiz yüzlerce teknik terim var.

“Araba tutkunuyum ben. Her şeye hakimim.” diyenlerin bile adını daha önce duymadığına emin olduğumuz bazı nadir araba terimlerini araştırdık ve bakın karşımıza neler çıktı.

Bakalım siz bunlardan kaçını biliyorsunuz?

J-Turn (Hırsız Dönüşü)

Hırsız dönüşü de denilen j-turn aslında aksiyon filmlerinde sıkça gördüğümüz manevranın ta kendisi. Bu manevra, geri geri giderken aniden direksiyonu çevirerek 180 derece dönüp aracın önü düzeltilerek yapılıyor. Ajan filmlerinde bolca rastlasak da gerçekte yapmak biraz cesaret istiyor!

Bump Steer (Çarpma Direksiyonu)

Süspansiyon sistemi iyi ayarlanmamış araçlarda, yolda bir tümsekten ya da çukurdan geçildiğinde direksiyonun istemsiz bir şekilde yön değiştirmesine çarpma direksiyonu yani bump steer deniliyor. Genellikle modifiye edilen araçlarda yanlış süspansiyon ayarları nedeniyle ortaya çıkıyor.

Brake Fade (Fren Zayıflaması)

Uzun süreli yokuş inişlerinde, agresif sürüşlerde, fazla yük ve yüksek hız koşullarında frenlerin aşırı ısınması sonucu etkisinin azalmasına fren zayıflaması yani brake fade deniliyor. Fren pedalına basarsınız ama araç durmakta zorlanır ya işte o an frenleriniz zayıflamış yani “fade” olmuş oluyor.

Clutch Kick (Debriyaj Tokatlama)

Drift tutkunları bu terimi kesinlikle biliyordur! Manuel araçlarda debriyajı aniden bırakıp gaz vererek arkadan kaymayı sağlamak için yapılan tekniğe Türkçede debriyaj tokatlama diyoruz.

Death Wobble (Hız Dalgalanması)

Ölüm sallantısı da denilen bu olay, genellikle ağır arazi araçları ve büyük tekerlekli SUV’lerde görülüyor. Süspansiyon sistemindeki bir hata nedeniyle yüksek hızlarda aracın ön tekerlekleri ani titreşimler yaparak aracı kontrol edilemez hâle getirebiliyor.

Hypermiling

Yakıt tüketimini en aza indirmek isteyenlerin tercihi genellikle hypermiling tekniği oluyor. Yavaş hızlanma, ani frenlemelerden kaçınma, gereksiz klima kullanımından kaçınma gibi taktikler içeren teknikler bütünüyle bazı sürücüler, inanılmaz düşük yakıt tüketim rakamları elde edebiliyor.

Torsen Diferansiyel

Torsen ise diferansiyel sistemlerinde kullanılan ve özellikle spor araçlarda tercih edilen bir tür olarak sözlükte karşımıza çıkıyor. Standart diferansiyellere göre daha iyi çekiş sağlıyor ve virajlarda daha iyi performans sunuyor.

Ghost Braking (Hayalet Frenleme)

Modern araçlarda sürüş destek sistemlerinde görülen ghost braking ile sürücü frene basmadığı hâlde araç kendi kendine fren yapıyor. Genellikle otomatik acil frenleme sistemlerinde yanlış algılamalar sonucu yaşanıyor.

Tesla sürücüleri bunu daha iyi bilebilir çünkü bir dönem Tesla araçlarda hayalet frenlemede artış olduğu bildirilmişti.

Siz bu terimlerden hangilerini daha önce duymuştunuz? Yorumlarda paylaşın!

8'de 8 yapamadıysanız üzülmeyin. Belki bu içeriğimizde hepsini bilirsiniz: