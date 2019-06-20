Peru’nun Gizemli Nazca Çizgileri Hakkında Yeni Teori

Uzmanlar, Nazca Çizgileri olarak bilinen gizemli yapıların sırrını çözdüklerini söylediler. Uzmanlara göre bu çizgiler, yağmur dansı sırasında tanrıları memnun etmek için çizilen egzotik kuş tasvirlerinden ibaret.

Peru’daki Andean Çölü, bundan 2000 yıl önce yaşayan antik halklar tarafından yapılmış ilginç şekiller ile dolu. Bilim insanları, yıllardır bu yapıların sırrını çözmeye çalışıyor.

Peru’daki bu şeritlere Nazca Çizgileri adı veriliyor. Çorak topraklara kazınmış olan bu şeritlerin esas güzelliği, gökyüzünden bakıldıklarında ortaya çıkıyor.

Bazı antropologlara göre Nazca Çizgileri, tanrıları mutlu etmek üzere tasarlandı. O dönemde tanrıların göklerden insanları seyrettiğine inanılıyordu. Araştırmacılar, dev çizimlerin bölgede bulunmayan, uzaktaki yağmur ormanlarında ve sahil kıyılarında yaşayan egzotik kuşların tasvirleri olduğunu ortaya çıkardı. Araştırmacılara göre, bu çizimler yağmur getirdiği düşünülen canlıların onuruna yapıldı. Bölge halkları hayatta kalmak için yağmura büyük ihtiyaç duyuyordu.

Japonya’daki Hokkaido Üniversitesi,’nden araştırmacıların hazırladığı makale, Journal of Archeological Science: Reports’da yer aldı. Araştırmacılara göre, tasvirlerdeki kuşlar şimdiye kadar yanlış isimlendirildi ve bu çizimlerin bazıları, artık tükenmiş olan kuş türlerini temsil ediyor.

Araştırmacılar, bu yaylalarda yağmur dönemlerinin, deniz kuşlarının göç dönemine denk geldiğine işaret ediyor. Göçmen kuşların görünmemesi durumunda ise yerli halklar, yağmur yağmayacağından ve kuraklıktan korkuyordu. Haliyle bu eserler, kuşların onuruna yapılıyordu ve geri gelecekleri umuluyordu. Hatta yerli halk, bu kuşlara tanrıların işaretçisi muamelesi yapıp tapınıyor olabilir. Nazca Çizgileri, diğer çöl kabilelerinde ve çölde yaşayan toplumlarda olduğu gibi yağmur danslarıyla ilişkili olabilir.