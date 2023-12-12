Hayvanları korumak misyonu taşıyan kâr amacı gütmeyen kuruluş PETA, her yıl hayvanların korunması için en çok çalışan firmaları da ödüllendiriyor. Bu yıl firmanın ödüllendirdiği markalardan biri de Apple oldu.

Genellikle hayvan hakları için yaptığı eylemlerle tanıdığımız PETA, aynı zamanda hayvan haklarına en saygılı firmaları da ödüllendirmeyi ihmal etmiyor. Bu yıl organizasyonun "Deri kullanımında yılın markası" ödülü Apple'a gitti, hem de oldukça haklı bir gerekçeyle.

Geçmişte akıllı saatlerinde inek ve timsah derisi kordonlar kullanan Apple, bu tür kordonlara sahip milyonlarca saat satmıştı. 2022 yılında ise Apple, artık kordonlarda deri kullanmayacağını açıklamıştı. Firmanın 2022 yılında sattığı akıllı saat sayısının 50 milyonun üzerinde olduğunu düşünürsek bu kararın ne kadar önemli olduğunu da anlayabiliriz.

Apple, akıllı saatlerde deri kullanmayı bırakarak ödüle koştu

Apple, bu çabasının karşılığı olarak 2023 Yılın Şirketi ödülünü almayı başardı. Sadece sektörün değil dünyanın da en büyük şirketi olan Apple, müşteri taleplerini göz önüne alarak sektörde bir örnek oluşturmaya çalışıyor. Firmanın 2030 yılı hedefleri arasında karbon nötr olmak da yer alıyor.

Cupertinolu dev aynı zamanda geri dönüştürülmüş materyal kullanımını artırma sözü vermişti. FineWover mikro tivil gibi kumaşlar Apple ürünlerinde daha fazla yer buluyor. Son beş yılda küresel çapta sürdürülebilir ürün aramalarının %71 oranında arttığını göz önüne alırsak, Apple'ın bu girişiminin firmayı öne çıkaracağını da söyleyebiliriz.

Deri kullanımından vazgeçerek iklim değişikliğinin etkilerinin de azalmasına yardımcı olan Apple, deri içermeyen aksesuarlara odaklanmış durumda. PETA'ya göre bu yaklaşım, etik alışveriş yapmak isteyen tüketicileri de Apple'a yatırım yapmaya yönlendiriyor.