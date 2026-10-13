Peugeot, Ekim 2026 döneminde binek, SUV, elektrikli ve hafif ticari modelleriyle sıfır araç satın almak isteyenlere farklı seçenekler sunuyor. İşte Peugeot'nun Ekim ayı güncel sıfır araç fiyatları, indirimleri, kredi fırsatları ve kampanya detayları...

Peugeot, Ekim 2026 döneminde sıfır otomobil satın almayı planlayanların yakından takip ettiği markalar arasında yer alıyor. Markanın farklı segmentlerde sunduğu binek ve SUV modellerinin yanı sıra elektrikli araç seçeneklerinin güncel kampanyaları da merak ediliyor.

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Peki Peugeot Ekim 2026 sıfır araç fiyatları ne kadar, hangi Peugeot modellerinde kampanya var? İşte Peugeot Ekim 2026 güncel fiyat listesi, indirimler, kampanyalar ve kredi fırsatları...

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Peugeot Tüm Modeller Fiyat Listesi - Ekim 2026

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Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı E-208 2.080.000 TL - 308 2.360.000 TL - 2008 2.353.000 TL - E-2008 2.245.000 TL - Yeni 408 2.685.000 TL 2.370.000 TL 3008 2.967.000 TL 2.755.000 TL E-3008 3.384.500 TL - Yeni 5008 3.426.000 TL - Yeni E-5008 3.573.500 TL -

Peugeot E-208 Kampanyası: 300 Bin TL'ye 12 Ay %0,99 Faiz

Peugeot E-208 satın almak isteyenlere ekim ayında kredi ve nakit indirimi seçenekleri sunuluyor. Kampanya kapsamında 300.000 TL kredi, 12 ay vade ve aylık %0,99 faiz fırsatından yararlanılabiliyor.

Kampanya, 2025-2026 model yılı sıfır kilometre E-208 araçlarda 1-31 Ekim 2026 tarihleri arasında geçerli.

Yeni Peugeot 308 Kampanyası: 150 Bin TL'ye 12 Ay %2,99 Faiz

Yeni Peugeot 308 satın almak isteyenlere ekim ayında kredi avantajı sunuluyor. Kampanya kapsamında 150.000 TL kredi, 12 ay vade ve aylık %2,99 faiz seçeneği bulunuyor.

Kampanya, 2026 model yılı Yeni Peugeot 308 Allure versiyonunda 1-31 Ekim 2026 tarihleri arasında geçerlidir.

Peugeot E-2008 Kampanyası: 150 Bin TL Kredi veya Nakit İndirimi

Peugeot E-2008 için ekim ayında ticari müşterilere yönelik finansman seçeneği sunuluyor. Kampanya kapsamında 150.000 TL kredi, 12 ay vade ve %2,99 faiz fırsatı bulunuyor.

Kredi kullanılmadığında ise 20.000 TL'ye varan nakit indirimi uygulanabiliyor.

Peugeot 5008 Kampanyası: 1 Milyon TL'ye 9 Ay %1,99 Faiz

Peugeot 5008 GT için ekim ayında ticari kredi kampanyası sunuluyor. Kampanya kapsamında 1.000.000 TL kredi, 9 ay vade ve aylık %1,99 faiz seçeneği bulunuyor.

Kampanya, 2026 model yılı sıfır kilometre 5008 GT versiyonunda 1-31 Ekim 2026 tarihleri arasında geçerlidir.

Peugeot E-5008 Kampanyası: 1 Milyon TL'ye 6 Ay %1,99 Faiz

Peugeot E-5008'in Allure versiyonunda ticari müşterilere yönelik finansman seçeneği bulunuyor. Kampanya kapsamında 1.000.000 TL kredi, 6 ay vade ve aylık %1,99 faiz uygulanıyor.

Kampanya, 2026 model yılı E-5008 Allure araçlarda 1-31 Ekim 2026 tarihleri arasında geçerlidir.