Pfizer-BioNTech, Omicron'a Karşı Daha Etkili Aşı Geliştirdi

Pfizer-BioNTech, COVID varyantı Omicron'a karşı kullanılmak üzere geliştirdiği aşılar ile ilgili verileri paylaştı. Verilerde, iki farklı yöntem ile geliştirilen aşıların, varyanta karşı orijinal aşıdan daha etkili olduğu görüldü.

2020 yılında ortaya çıkan COVID-19 pandemisi, uzunca bir süre tüm dünyayı etkisi altına almıştı. Milyonlarca insanın ölümüne yol açan hastalık, iki yıla yakın bir süre hayatımızı alt üst etmeyi başarmıştı. 2021 yılının sonlarına doğru ortaya çıkan Omicron varyantı da salgını daha kötü hâle getirerek bazı ülkelerin kısıtlamaları artırmasına yol açmıştı.

Neyse ki salgının etkileri, aşı başta olmak üzere alınan önlemlerin yardımıyla azaltılmış, maske zorunluluğu gibi şeylerin kalkmasını sağlamıştı. Pandemiye karşı mücadelede önemli rol oynayanlardan birisi de Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen aşıydı. Şimdi ise bu iki şirketten aşı konusunda yeni açıklamalar geldi.

Omicron'a karşı daha etkili aşılar geliştirildi

Pfizer-BioNTech, Omicron varyantına karşı daha etkili aşı geliştirdiklerini duyurdu. Resmi internet sitesinden yapılan açıklamalarda, güncellenen COVID-19 aşılarının orijnal aşıdan daha fazla bağışıklık gösterdiği gözlemlendi.

Açıklamalara göre, sadece Omicron varyantını hedef alan veya diğer aşıya varyant koruması ekleyen bir güçlendirici olmak üzere iki metot, Pfizer-BioNTech’te bulunan araştırmacılar tarafından denendi. 56 yaş üstü 1200’den fazla yetişkinde 30 ve 60 mikrogramlık iki farklı dozun test edildiği aktarıldı.

Bunun sonucunda elde edilen bulgular, her iki aşının da varyanta karşı daha etkili olduğunu, orijinal aşıdan daha yüksek bağışıklık tepkisine yol açtığını ortaya koydu. Ayrıca antikorlarda önemli bir artış gözlendiği ifade edildi.

Pfizer CEO’su Albert Bourla da konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda, “Pandeminin ilk günden beri söylediğimiz gibi, virüs geliştikçe bilimi takip edeceğiz ve ona karşı kendi yaklaşımlarımızı uygulamaya çalışacağız. Bu verilere dayanarak, Omicron’a karşı bugüne kadar gördüğümüzden çok daha yüksek bağışıklıklık tepkisi ortaya çıkaran, varyanta uyarlanmış çok güçlü iki aşı adayımız olduğuna inanıyoruz” ifadelerini kullandı.