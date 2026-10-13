Çinli otomotiv devi BYD, Paris Otomobil Fuarı'nda 7 kişilik dev elektrikli SUV modeli Atto 8'i tanıttı.

Çinli elektrikli araç üreticisi BYD, model ailesinin en üst sırasına yerleşecek yeni yedi kişilik elektrikli SUV modeli Atto 8’i Paris Otomobil Fuarı’nda tanıttı. Atto 2, Atto 3, Sealion 5 ve Seal U modellerinin üzerine konumlandırılan araç, her detayıyla dikkat çekmeyi başarıyor.

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Devasa boyutlara sahip yeni Atto 8, Kia EV9 ve Skoda Peaq gibi dişli rakiplerle doğrudan rekabet edecek. Gelin özelliklerine bakalım.

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Karşınızda BYD Atto 8

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Tasarım ve ölçüler açısından tam bir devle karşı karşıyayız . Atto 8; 5040 mm uzunluk, 1996 mm genişlik ve 1760 mm yükseklik değerlerine sahip. Bu boyutlarla Atto 8, doğrudan rakibi Kia EV9 ile neredeyse aynı ölçüleri sunarken Skoda Peaq modelinden daha büyük bir gövdeyle geliyor.

Atto 8’i segmentindeki diğer modellerden ayıran en kritik detay şüphesiz batarya ve şarj altyapısı. BYD’nin Avrupa’daki modelleri arasında ikinci nesil 115 kWh Blade bataryayı kullanan ilk araç olan Atto 8, markanın ultra hızlı "Flash charging" teknolojisine destek veriyor. Özel şarj istasyonları kullanıldığında aracın bataryası sadece 5 dakika içerisinde %10’dan %70 doluluk oranına ulaşıyor. Şarjı %10 seviyesinden %97’ye tamamlamak ise yalnızca ekstra 4 dakika sürüyor.

Güç tarafında ise kullanıcılara aynı 115 kWh'lik batarya paketiyle desteklenen iki farklı motor seçeneği sunuluyor. Giriş seviyesi olan arkadan itişli "Design RWD" seçeneği, tek elektrik motoruyla 455 bg güç ve 366 Nm tork üretiyor. 0-100 km/s hızlanmasını 8 saniyede tamamlayan bu versiyonun WLTP standartlarındaki menzili ise yaklaşık 651 km olarak açıklandı.

Performans tutkunlarına hitap eden çift motorlu ve dört tekerlekten çekişli "Excellence AWD" versiyonu ise her aksta bir motor barındırıyor. Toplamda 764 bg güç ve 774 Nm tork sunan bu canavar, 0-100 km/s hızlanmasını sadece 4.6 saniyede gerçekleştiriyor. Gücün artmasıyla birlikte bu versiyonun WLTP menzili 601 km seviyelerine geriliyor.

BYD Atto 8’in iç mekânı da günümüz teknoloji trendlerini fazlasıyla yansıtıyor. Panoramik cam tavanla ferahlatılan kabinde, 10.25 inçlik dijital gösterge paneli, sürücünün önüne bilgileri yansıtan devasa 26 inçlik ön cam head-up display ve entegre Google işlevlerine sahip 15.6 inçlik merkezi bilgi-eğlence ekranı yer alıyor. BYD Atto 8'in 2027 yılının ilk çeyreğinde Avrupa genelinde satışa sunulması planlanıyor. Fiyatlandırma detayları ise henüz açıklanmadı.