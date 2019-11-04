Pixar Filmlerinde Görülen A113 Sayısı Ne İfade Ediyor?

Eğer Pixar animasyonlarına aşina iseniz, filmlerin birçok sürpriz yumurtaya sahip olduğunu bilirsiniz. Bugün bahsedeceğimiz olay ise her Pixar filminde görülen ‘A113’ sayısı ile ilgili. Peki bu sayı ne ifade ediyor?

Pixar, aile dostu içeriğe sahip animasyon filmleri ile hepimizin severek takip ettiği bir film stüdyosu. Geçtiğimiz zamanlarda bütün Pixar filmlerinin birbiriyle bağlantılı olduğunu ortaya atan Pixar teorisinden bahsetmiştik. Yine benzer bir konu olan A113 kavramı için geçerli.

A113, neredeyse her Pixar filminde karşımıza çıkıyor. Bu filmlerin içerisinde Oyuncak Hikâyesi, Monsters, Inc., Kayıp Balık Nemo, Arabalar ve Ratatouille gibi akıllarda yer etmiş filmler de bulunuyor.

Peki bu "A113" tam olarak ne anlama geliyor?

‘A bir on üç’ şeklinde telaffuz edilen A113, California Sanat Enstitüsü’nde okuyan karakter animasyonu öğrencilerinin bulunduğu sınıfı temsil ediyor. Aslında bu sayı, Pixar dışındaki birkaç animasyonda da bulunuyor ancak bu içeriğimizde konumuz bu değil.

A1-13 sınıfından mezun olan tüm karakter animasyonu öğrencileri (özellikle şu anda Pixar’da çalışanlar), içerisinde çalıştıkları yapımlara bu sayıyı gizli bir kodmuş gibi yerleştiriyorlar. Çoğu sahnede aslında bariz bir şekilde karşımızda olan bu sayı, bize dış çevrenin bir parçası gibi geldiği için dikkatimizi çekmiyor.

A113 sayısının yer aldığı Pixar filmlerinden sahneleri aşağıda görebilirsiniz:

(Oyuncak Hikayesi)

(Ratatouille)

(Arabalar)

A113 sayısı, Pixar hayranlarının kurduğu Reddit başlığında aynı bir Da Vinci şifresi niteliğindeydi. Ancak bütün bulmacalar gibi bu da sonunda çözüldü. California Sanat Enstitüsü’ndeki A1-13 sınıfından mezun olmuş bir Reddit kullanıcısı, durumu şöyle açıklıyor:

“A113, California Sanat Enstitüsü’ndeki sınıfın numarasını temsil ediyor. Bu sınıf Disney, Pixar ve diğer birkaç stüdyoda çalışan animatörlerin keşfedildiği ve parladığı, 1. sınıftı. Animatörler, o anda ne yaptığını bile bilmediği eski dostlarına bir gönderme yapmak için birlikte okudukları o sınıfı, işlerine bir şekilde entegre ediyorlar.”

A113'ün 2017 yılına kadar görüldüğü tüm filmler (video):

Özet olarak bu devasa filmlerde yer alan bu sayı, bir zamanlar California Sanat Enstitüsü'nde birlikte okumuş birinci sınıf animasyon öğrencilerinin birbirlerini yad etmesinden ibaret. Bir nevi eski dostların birbirini anması...