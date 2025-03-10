Sony, son yılların en başarılı yapımlarından olan Astro Bot'u içeren yepyeni bir PlayStation 5 paketi duyurdu.

Team ASOBI imzalı PS5 oyunu Astro Bot, geçen yıl piyasaya sürülmüş ve dünya çapında çok büyük başarı yakalamıştı. Platform türündeki yapım, Yılın Oyunu da dahil birçok törende sayısız ödüle de layık görülmüştü. Bir süredir de Sony’nin Astro Bot’a özel bir adım atabileceği konuşuluyordu.

Beklenen haber geldi. Sony tarafından yapılan açıklamayla Astro Bot temalı PlayStation 5 paketi resmen duyuruldu.

Astro Bot’u içerecek, önümüzdeki haftalarda duyurulacak

Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımdan Astro Bot PS5 paketinin nasıl görüneceğini görebiliyoruz. Şirketin aktardığına göre yeni bundle, bu hafta itibarıyla dünya çapında satışa sunulmaya başlayacak.

Paket hakkında çok fazla bir bilgi yok. İçinde bir PS5 konsolu ve Astro Bot oyunuyla geleceğini söyleyebiliriz. Hem dijital hem de diskli olarak geleceğini belirtelim. Dijitalde, oyuna kod ile erişim sağlanacak. Sony, bir fiyat paylaşmamış ancak Avrupa’daki satıcılara baktığımızda dijital versiyonun 399 euro, standardın ise 499 euro fiyatla geldiğini görüyoruz. Türkiye’de ne kadara satılacağı konusunda ise maalesef bir bilgi yok.