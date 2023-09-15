Sony, PlayStation 5 için yeni renk seçenekleri oluşturdu. Bu renkler, DualSense'e de uyarlandı. Halihazırda PlayStation 5 kullanan oyuncular da yeni kasalara geçiş yapabilecekler.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, dün akşam oyunseverleri memnun eden bir State of Play etkinliği gerçekleştirdi. Bu etkinlikte, PlayStation ekosistemine gelecek yeni oyunlara ilişkin açıklamalar yapıldı ve söz konusu oyunlar için yepyeni fragmanlar yayınlandı. Ancak State of Play etkinliği bundan ibaret değildi.

Sony, PlayStation 5 için yepyeni bir seri duyurdu. "Deep Earth Collection" isimli bu yeni seri, PlayStation 5'in 3 yeni rengini içeriyor. Üstelik bu renk seçenekleri sadece konsollar için değil, DualSense isimli kumanda için de satın alınabilecek. Gelin hem renklere hem de yeni seri ile ilgili diğer bilgilere yakından bakalım.

Karşınızda PlayStation 5 için oluşturulan yeni renk seçenekleri:

Sony'nin açıklamalarına göre PlayStation 5'ler için hazırlanan yeni renk seçenekleri, "Volkanik Kırmızı", "Kobalt Mavisi" ve "Som Gümüş" olarak isimlendirilecek. Üstelik halihazırda PlayStation 5 sahibi olan oyunseverler de yeni renk seçeneklerini kapak olarak satın alabilecekler. Çünkü Sony, Deep Earth Collection'ı harici bir aksesuar olarak satışa sunacak. Oyuncular, kendi konsollarının kasa parçalarını söküp, yeni renkleri monte edebilecekler.

DualSense'in yeni renk seçenekleri sadece kumanda özelinde olacak

Sony'nin DualSense için oluşturduğu yeni renk seçenekleri, PlayStation 5'in renk seçenekleriyle aynı olacak. Konsol sahipleri, yeni renk seçeneklerine sahip DualSense'leri bir bütün olarak satın alacaklar. PlayStation 5'teki gibi sadece kasa değişimi mümkün olmayacak.

Gelelim fiyatlara

Sony, yepyeni renk seçeneklerine sahip DualSense'in 4 Ekim itibarıyla piyasaya sürüleceğini açıkladı. Kumandanın küresel çapta tüm oyunculara ulaşması biraz sürecek. Şirket, bu kumandaya sahip olmak isteyen oyuncuların 74,99 dolar ödeme yapacaklarını belirtti. PlayStation 5 kasaları için oluşturulan yeni renk seçenekleri ise kapak olarak 59,99 dolar karşılığında satın alınabilecek. Sony'nin yeni ürünlerinin Türkiye'ye ne zaman geleceği bilinmiyor.

Deep Earth Collection için hazırlanan tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz