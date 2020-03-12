Sony'ye İlham Kaynağı Olacak PS5 Arayüzü Konseptleri

PlayStation 5'in dış tasarımının yanı sıra arayüz tasarımı da merak ediliyor. Reddit'teki tasarımcılar, göz alıcı görünen ve konsolla birlikte gelmesi beklenen çeşitli özelliklerin yer aldığı ana ekran konseptlerini paylaştı.

Sony’nin PlayStation 5 hakkındaki bitmek bilmeyen sessizliği, yeni nesil konsolun nasıl görüneceğine dair konsept çalışmaları çıkmasına neden oluyor. İki tasarımcı, dış görünümü dahi henüz belli olmayan PS5 için birbirinden şık arayüz tasarımları paylaştı.

Archy_Fire ve TheRookieHD adlı Reddit kullanıcıları, PS5 için Apple TV arayüzünü andıran bir tasarım sundu. Archy_Fire'ın tasarımı, Sony'nin yeni konsol için onayladığı bir menü özelliğini gösteriyor. PS5'in sistem mimarı Mark Cerny, konsolun oyunlardaki modları ayrı ayrı yüklemeye olanak tanıyacağını açıklamıştı. Aşağıdaki tasarımda, bu özellik de ön plana çıkarılmış.

Archy_Fire'ın PS5 ana ekran tasarımı

Görüldüğü üzere Cyberpunk 2077 seçildiğinde üstünde hikaye modunu oynama seçeneği çıkıyor. Oyuncular istedikleri modu yükleyip oynayabilecekler ve bu özelliğin öne çıkarılması, tasarımın gerçekçi bir bakış açısıyla yapıldığını ortaya koyuyor.

TheRookieHD ise tasarımlarının kısa bir tanıtım videosunu yayınladı. Konsept arayüz oyunculara, Netflix'in önizlemelerine benzer bir deneyim sunuyor. Alt kısımda bulunan oyunların üzerine gelindiğinde oyunun arka planı ve hikayesini özetleyen bir metin ortaya çıkıyor.

TheRookieHD'nin PS5 arayüzü tasarımı

TheRookieHD'nin tasarımı çok gerçekçi temellere oturmasa da Sony'yi üzerinde düşünmeye itecek bir estetik sunuyor. Cerny'ye göre PS5, arka plan veya özetler yerine ana ekranda kullanıcılara hangi başarımları gerçekleştirmeye yakın olduklarını gösterecek. Ayrıca bu bilgiler oyunlara göre değişecek.

Sony'nin PS5 arayüzü tasarımı muhtemelen bu konseptlerden daha farklı görünecek, ancak tasarımlar Sony'ye PS5'in özelliklerinden bazılarını uygulayabileceği birkaç yol gösteriyor.