Sony'nin açtığı yeni iş ilanına göre yakın gelecekte PlayStation oyunları artık rakip platformları Xbox ve Nintendo Switch'e de gelecek.

Sony uzun zamandır PlayStation’a özel oyunlarını bir süre sonra PC’ye getirme stratejisine sadık kalıyor. Ki şirket bu sayede ciddi gelir elde etmiş durumda. Şimdi ise Sony'nin CEO'su Hiroki Totoki, bu stratejiyi daha da genişletmek ve hızlandırmak istediklerini açık açık dile getirdi.

Bugüne kadar oyunlar PC'ye gelse de Xbox tarafına gelmiyordu. Sadece 2021’de çıkan MLB The Show oyunu hem PlayStation hem Xbox’ta yayınlanmıştı ama o da büyük ölçüde lisans sahibi olan organizasyonun talebiydi.

Sony daha fazla platforma genişleme için yeni iş ilanı açtı

Sony bu konuda ilk ciddi adımı geçtiğimiz günlerde attı. Sony'nin büyük ses getiren oyunu Helldivers 2, Xbox Series S ve X konsollarına sadece bir ay içinde geliyor. Asıl bomba ise Sony'nin açtığı yeni iş ilanında gizli.

Şirket, PlayStation oyunlarını Steam, Epic Games Store, Xbox, Nintendo ve hatta mobil platformlara getirme stratejisini yönetecek üst düzey bir yönetici arıyor. Bu pozisyon, oyunların daha fazla kişiye ulaşmasını ve şirketin daha fazla gelir elde etmesini hedefliyor.

Yani anlaşılan o ki Sony de tıpkı Microsoft gibi artık sadece kendi platformunda kalmanın yeterli olmadığını fark etti. Oyunların geliştirme maliyetleri artarken, daha fazla oyuncuya ulaşmak hem mantıklı hem de gerekli hâle geliyor. Ayrıca bu strateji oyuncular tarafından oyuncu dostu olarak görüldüğünden, Sony de bu alanda Microsoft ile rekabet etmek istiyor.

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