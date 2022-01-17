Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), ilk metaverse toplantısını gerçekleştirdi. Metaverse çalışmalarının hız kazandığının belirtildiği toplantıda kripto varlıklarla ilgili yapılacak yasal düzenleme de tartışıldı.

TBMM Grup Başkanvekilleri Mahir Ünal ve Mustafa Elitaş ile AKP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri'nin katılımlarıyla birlikte AKP, metaverse ortamındaki ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantının içeriğine ilişkin Ünal, metaverse alanında yapılması gereken hem finansal hem de hukuksal düzenlemeler olduğunu kaydetti.

Ünal ve İleri’nin parti genel merkezindeki farklı odalardan katıldığı toplantıya TBMM’den katılan Elitaş ise metaverse'ün uzun bir süredir gündemde olduğunu; ancak gelişen teknolojiler sayesinde son zamanlarda popülerlik kazandığını ifade etti.

Türkiye bu alanda lider olabilir

Metaverse'ün temelini oluşturan teknolojilerim sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik ve blokzincir olduğunu belirten İleri, "Özellikle blokzincir teknolojileri ile bu dijital varlıklar veya dijital mülkiyet kavramının mümkün olduğu anlaşılmıştır ve bu bağlamda metaverse çalışmaları hız kazanmıştır" ifadelerini kullandı. Metaverse'ün popülerleşmeye yeni başlamış bir olmasına rağmen hızla gelişerek birçok sektörü etkileyeceğini aktaran İleri; Türkiye’nin bu alanda lider olabileceğini kaydetti.

Farklı ortamlardan katılımcılarla siyasi alandaki ilk toplantının yapıldığını hatırlatan Ünal, metaverse için “Fiziki coğrafyanın ortadan kalktığı ve internet coğrafyasında farklı şehirlerden, farklı ülkelerden insanların bir gözlük aracılığı ile ortak bir platformda buluşup rahat bir şekilde toplantılarını yapabilecekleri bir ortam” ifadelerini kullandı.

"Hem finans anlamında hem hukuk anlamında ciddi regülasyonlar gerekiyor"

Buna ek olarak Ünal, “Tabii bu dijital dönüşümün bir sonucu olarak bu alanda yapılması gereken hem finans anlamında hem hukuk anlamında ciddi regülasyonlar gerekiyor. Biz toplantıda bunları da değerlendirdik. Bugün özellikle kripto varlıklarla ilgili yapılacak yasal düzenleme konusunu konuştuk" şeklinde aktardı.

Öte yandan İleri, dijital ve teknolojik gelişmelerin sadece teknik boyuttan ibaret olmadığını; bunların bir de hukuki, ekonomik ve toplumsal boyutlarının olduğunu belirtti.