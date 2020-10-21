PlayStation Hayranları Ana Menü Montajlarıyla Eğleniyor

PlayStation 5’in yeni Kontrol Merkezi adı verilen ana menüsü, konsolun en ikonik özelliklerinden biri olma yolunda ilerliyor. Cihaz daha çıkmamış olsa da ana menüsü şimdiden gündemde.

Sony, yeni konsolunun her anlamda yeni bir cihaz olduğunun hissedilmesini istiyor. Bu nedenle de Kontrol Merkezi adı verilen yeni bir ana menü geliştirmek için çalışmalarına devam ediyor. Bu menüde oyuncular son oynadıkları oyunların kartlarını görebilecek, ilerlemelerini takip edebilecekler.

Oyun hayranları ve oyun firmaları da daha konsol piyasaya çıkmamış olsa da görseller hazırlayıp paylaşıyor. Böylece hem yeni menünün ne kadar dikkat çekici olduğunu görebiliyoruz, hem de ne beklememiz gerektiğine dair fikrimiz oluyor.

PS5 kontrol merkezi böyle gözükebilir

Bu görsellerden biri tanesi, Bloodborne oyunu için ImageModeCMYK tarafından hazırlanan kontrol merkezi görüntüsü oldu. Bu görselde oyuna ait bir arka plan ve çeşitli bölüm sonu canavarlarına ait bilgiler yer alıyor.

Rockstar Intel’in sahibi olduğu VideoTech ise Reddit’te LivingwithED rumuzlu kullanıcı tarafından da paylaşılan benzer görseller paylaşmıştı. Bu görsellerde firmanın iki meşhur oyunu olan Grand Theft Auto V ve Red Dead Redemption 2 yer alıyor.

RDR 2 örneğinde hem tek oyunculu hem de çok oyunculu moda ait bilgilerin ekranda yer aldığını görüyoruz. Yani yeni menüde oyuncuların aynı yapım içerisinde farklı alanlardaki ilerlemelerini aynı anda görebilmek de mümkün olacak.

PS5 yakında raflarda olacak

Sony’nin bir sonraki oyun konsolu PlayStation 5’e kavuşmamıza çok da uzun bir süre kalmadı. Yeni oyun konsolu bazı bölgelerde 12 Kasım’da, bazı bölgelerde ise 19 Kasım’da piyasaya çıkacak. Konsola çıkış döneminde 30 kadar oyun eşlik edecek. Bu oyunların sayısı zamanla artacak.

PlayStation 5’in yeni kontrol merkezinden sizin beklentileriniz nasıl? Bu ekranda hangi özelliklerin olmasını istersiniz? Ödüller ve başarımlar sistemlerine sıcak bakıyor musunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz.