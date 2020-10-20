Yeni PlayStation Store'dan İlk Ekran Görüntüleri Paylaşıldı

Sony, bu hafta itibarıyla web ve mobil için yeni bir PlayStation Store yayınlayacak ve bu yeni tasarımın ekran görüntüleri nihayet ortaya çıktı. Görünüşe göre Sony, yeni PS Store'da sadeliğe önem veriyor.

Geçtiğimiz hafta, özellikle de PS4 sahipleri için son derece önemli bir açıklama yapan Sony, PlayStation Store’un mobil ve web sürümlerini baştan aşağı güncelleyeceğini duyurmuştu. Konuyu PS4 sahipleri için ‘çok önemli’ hale getiren detay ise, son güncelleme ile birlikte PlayStation 4 uygulamaları, temaları ve avatarlarının, yeni PS Store’da yer almayacak olması.

Tahmin edebileceğiniz gibi Sony’nin PlayStation Store’u yenilemesindeki temel amaç, oyun mağazasının yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5 ile daha uyumlu olması. Şirket, web ve mobil sürüme gelecek değişiklikleri bu hafta itibarıyla oyunseverlerin beğenisine sunacak ve yeni PlayStation Store’u yayınlandığında detaylı bir şekilde görme ve yorumlama şansı bulacağız. Bununla birlikte Reset Era’da, yayınlanmasına günler kala yeni PlayStation Store’dan ekran görüntüleri paylaşıldı.

Paylaşılan ekran görüntülerine baktığımızda Sony’nin, yeni PlayStation Store’da daha sade, beyaz ve oyunun kendisini ön plana çıkaran bir tasarım tercih ettiğini görüyoruz. Oyunlar yalnızca kapak fotoğrafları, isimleri ve fiyatlarıyla listeleniyor. Böylece oyunseverler, detay bilgilerle ancak kendi istekleri dahilinde karşılaşıyorlar.

Yeni PlayStation Store’un ürün sayfasını gösteren ekran görüntüleri de ana sayfa ile benzer bir sadeliğe sahip. Ürün sayfasını açtığınızda karşınızda ‘ilk olarak’ büyük bir kapak görseli, oyunun adı, geliştiricisi, yayınlanma tarihi, oynanabildiği platformu ve fiyatını görüyorsunuz. Elbetteki tüm bunların yanında bir de ‘satın al’ butonu yer alıyor.

Görünüşe göre Sony, yeni PlayStation Store’da daha fazla oyunsevere hitap edebilmek için mümkün olduğunca basit bir tasarım dili kullanmayı tercih etmiş. Yine de söz konusu tasarımın nasıl bir deneyim sunacağını ancak yayınlandığında görme şansı yakalayacağız.