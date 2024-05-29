Sony, "Days of Play" kampanyası kapsamında PlayStation Plus'ta kaçırılmayacak bir fırsat sunmaya başladı. Yıllık fiyatlar, %30'a varan oranda düştü.

İsterse konsolda ister PC’de oyanayan biri olun, ülkemizdeki oyun fiyatları karşılanamayacak seviyelere gelmiş durumda. Artık birçoğumuz, Xbox Game Pass veya PlayStation Plus gibi aylık ücret ödeyerek yüzlerce oyuna erişmemizi sağlayan abonelik sistemlerini tercih ediyoruz.

Durum böyle olunca bu tarz sistemlerdeki kampanyalar oyuncular için büyük önem arz ediyor. Şimdi de PlayStation’dan kaçırmamanız gereken bir hamle geldi. Sony, bugün başlayan “Days of Play” kapsamında PlayStation Plus fiyatlarında indirime gitti.

PlayStation Plus Türkiye fiyatları %30’a varan oranda düştü

Kampanya kapsamında abonelik sistemlerinin fiyatlarında %30’a varan indirim yapıldı. Essential aboneliği %20, Extra aboneliği %25, Deluxe aboneliği ise %30 oranında ucuzladı. Bu indirimin sadece yıllık abonelikleri kapsadığını belirtelim. Yani aylıklarda geçerli değil. Ayrıca yeni abone olacaklara özel.

İndirimli PS Plus fiyatları şu şekilde

Abonelik İndirimli fiyatı (12 aylık) Normal fiyatı (12 aylık) PS Plus Deluxe 1.918 TL (%30) 2.740 TL PS Plus Extra 1.755 TL (%25) 2.340 TL PS Plus Essential 1.120 TL (%20) 1.400 TL

Yukarıdaki indirimli fiyatlar, 12 Haziran 2024 tarihine kadar geçerli olacak. Bu tarihten sonra eski hâllerine geri dönecekler. İndirimleri görmek için PS hesabınıza giriş yapmanız gerekiyor.

Game Pass’ten daha ucuza denk geliyor

Game Pass ve PS Plus arasında bir rekabet olduğunu biliyoruz. PS Plus’ı hep daha yüksek ücretlerle görüyorduk. Ancak yeni kampanya bunu değiştiriyor. Eğer hem PlayStation’a da sahip bir PC veya Xbox kullanıcısıysanız PS Plus indirimi kaçırmamanız gereken bir fırsat.

Xbox Game Pass Ultimate’ın şu anki fiyatı 209 TL. Bu da yıllık 2.508 TL ediyor. Sony’nin kampanyasıyla en yüksek abonelik PS Plus’ı bir yıllık 1.918 TL’ye satın alabiliyorsunuz. Bu da aylık 159 TL demek. Daha uygun olsun isterseniz PS Plus Extra’yı yıllık 1.755 TL’ye (aylık 146 TL’ye denk geliyor) tercih edebilirsiniz. Deluxe’ün ekstradan tek farkı, eski PS oyunlarınızı oynamanızı sağlayan Klasikler Kataloğu’na ve yeni oyunları denemenizi sağlayan deneme sürümlerine sahip olması.

PS Plus abonelikleri neler sunuyor?

Essential

Aylık oyunlar

Çevrim içi çok oyunculu oyunlar

Özel indirimler

Bulut depolama alanı

Paylaşımlı oyun

PS Plus koleksiyonu

Extra

Aylık oyunlar

Çevrim içi çok oyunculu oyunlar

Özel indirimler

Bulut depolama alanı

Paylaşımlı oyun

PS Plus koleksiyonu

Oyun kataloğu

Ubisoft+ Klasikleri

Deluxe