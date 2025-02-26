PlayStation Plus Mart 2025 Oyunları Belli Oldu: İşte Ücretsiz Verilecek Toplam 5.900 TL Değerindeki Oyunlar!

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Sony, Mart ayında PlayStation Plus abonelerine ücretsiz olarak verilecek yeni oyunları açıkladı.

Sony, PlayStation Plus abonelerine her ay ücretsiz dağıtmaya devam ediyor. Önümüzdeki Mart ayında PlayStation Plus abonelerine ücretsiz verilecek üç oyun da bugün ortaya çıkan yeni bir sızıntıyla belli oldu.

Sony'nin popüler abonelik hizmeti PlayStation Plus, her ay birkaç adet ücretsiz oyun vermesinin yanı sıra yüzlerce oyundan oluşan kütüphaneye erişmenize izin veriyor.

Her ay sunduğu ücretsiz oyunların yanı sıra bu kütüphanedeki oyunlarına da yenilerini ekleyen Sony'nin Mart ayında PlayStation Plus abonelerine ücretsiz olarak vereceği üç oyunun toplam değeri tam 5.900 TL.

PlayStation Plus Mart 2025 oyunları

  • Dragon Age: The Veilguard
  • Sonic Colors: Ultimate
  • Teenage Mutant Ninja Turtles: Cowabunga Collection

Mart ayında PlayStation Plus abonelerine ücretsiz verilecek oyunlar arasında en dikkat çekici olanı Dragon Age: The Veilguard.

Geçtiğimiz Ekim ayında piyasaya sürülen Dragon Age: The Veilguard eleştirmenler tarafından beğenilse de oyuncular tarafından tepki çekmişti.
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