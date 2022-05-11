PlayStation Store'da 'Uzatılmış Oyun' İndirimleri Başladı

PlayStation Store'da bugün 'Uzatılmış Oyun' adı altında yüzlerce oyunda %70'e varan indirimler uygulandı. PlayStation 4 ve 5 kullanıcıları, indirimlerden 25 Mayıs gece yarısına kadar yararlanabilecek.

Geçtiğimiz günlerde Sony, PlayStation oyuncuları için yeni bir abonelik sistemi olan PlayStation Plus’ın duyurusunu gerçekleştirmiş ve abonelik sisteminin detaylarını açıklamıştı. Ülkemizde de 40 TL’den başlayan abonelik fiyatlarıyla PlayStation Plus şimdiden büyük bir ilgi gördü.

Yeni abonelik sistemi, oyuncuların çok sayıda oyuna ücretsiz bir şekilde erişmesine de olanak tanıyor. Bunun yanı sıra bugün, PlayStation Store’da büyük bir indirim fırsatı ortaya çıktı ve çok sayıda oyunda %70’e varan indirimler uygulandı.

İndirimler 25 Mayıs’a kadar devam edecek

‘Uzatılmış Oyun’ başlığı altında başlatılan indirimler, Assasin’s Creed Valhalla, NBA 2K22, WWE 2K22, Far Cry 6, The Witcher 3 gibi sevilen pek çok oyunu kapsıyor. Ancak burada söylememiz gereken bir şey var ki; indirimlerde oyunların standart paketleri yer almıyor. Yani indirimlerden yalnızca Deluxe, Gold, Ultimate gibi özel versiyonlarına sahip olabiliyorsunuz.

Oyunlardaki indirimler yalnızca sınırlı bir süreliğine geçerli olacak ve 25 Mayıs’ta indirim sayfası PlayStation Store’dan kaybolacak. Bununla birlikte PlayStation 3 veya daha altı bir sürüm için herhangi bir oyunda indirim bulunmuyor. İndirimler yalnızca PlayStation 4 ve 5 için geçerli.

İndirimden alınabilecekler ve indirimli şekilde sahip olabileceğiniz fiyatları:

Assasin’s Creed Valhalla Deluxe PS 4 ve 5: 750 TL yerine 300 TL

NBA 2K22 Cross-Gen Digital Bundle: 699 TL yerine 202,71 TL

Marvel's Spider-Man: Game of the Year Edition: 309 TL yerine 123,60 TL

WWE 2K22 Deluxe Edition: 869 TL yerine 651,75 TL

Far Cry 6 Deluxe Edition: 779 TL yerine 389,50 TL

The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition: 219 TL yerine 42,80 TL

Mortal Kombat 11 Ultimate Edition: 399,01 TL yerine 159,60 TL

Tom Clansy's Rainbow Six Extraction Deluxe Edition: 499 TL yerine 249,50 TL

The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition: 479 TL yerine 287,50 TL

Shadow of the Tomb Raide Definitive Edition: 284 TL yerine 93,72 TL

The Walking Dead: The Telltale Definitive Series: 439 TL yerine 219,50 TL

Aliens: Fireteam Elite - Deluxe Edition: 599 TL yerine 251,58 TL

Star Wars Battlefront II Celebration Edition: 529 TL yerine 105,80 TL

Watch Dogs 2 Gold Edition: 699 TL yerine 139,80 TL

Yukarıda saymış olduğumuz oyunlar ve özel sürümlerinin yanı sıra theHunter, Tekken, Sims, Bus Simulator, HITMAN 3, Aliens: Fireteam gibi pek çok oyunun özel özel paketleri indirim sayfasında yerini almış durumda. Buraya tıklayarak, PlayStation Store'un indirim sayfasına gidebilir ve indirimdeki tüm oyunları görebilirsiniz.