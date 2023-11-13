Sony'nin Türkiye operasyonlarını daraltmasının ardından PlayStation'ın Türkiye'deki süreçlerini yönetecek firma ortaya çıktı.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony'nin oyun bölümü olan PlayStation, Türkiye'de bir süredir tartışmaların odağında. Hatırlayan okurlarımız vardır; bu yılın başlarında Sony'nin Türkiye'den çekileceği iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Şimdi bu konuyla ilgili yeni gelişmeler var.

Teknoloji dünyasına yakınlığıyla bilinen birkaç kaynağın iddiasına PlayStation markasının yeni Türkiye distribütörü, Bilkom olacak. Açık konuşmak gerekirse bu firmanın PlayStation ürünlerini Türkiye'ye getirecek olması, çok da şaşırtıcı olmaz. Peki neden?

Bilkom, pek çok teknoloji şirketi için distribütörlük yaptı

Koç Holding bünyesinde kurulan Bilkom, oldukça köklü bir şirket ve bugüne dek önemli çalışmalar yaptı. Mesela Apple, Huawei, TCL, DJI, Razer ve Logitech gibi dünya devi firmaların Türkiye distribütörlüğü, Bilkom tarafından yapıldı. İşte bundan kaynaklı olarak, PlayStation'ın Türkiye distribütörü Bilkom olabilir.

Bu arada; Sony'nin Türkiye'ye ilişkin kararıyla ilgili de bazı iddialar mevcut. Bazı sektör kaynaklarına göre Sony, çekilme sürecini yıl sonu itibarıyla tamamlayacak. Şirket, ülkemizde sadece kamera bölümü için hizmet vermeye devam edip, diğer ürün gruplarındaki çalışmaları Bilkom gibi distribütör firmalara bırakacak...

Tüm bunların şu an için bir iddiadan ibaret olduğunu unutmayın. Şirket, konuyla ilgili resmî bir açıklama yapmadı. Üstelik sadece Sony değil, diğer firmalar da sessizliğini koruyor. Bilkom'un henüz konuyla ilgili herhangi bir açıklaması bulunmuyor.