İlk serisiyle milyonlar satan POCO’nun ikinci serisinden bir cihaza ait yeni özellikler ortaya çıktı. POCO F2 Pro ismiyle geleceği belirtilen cihazın renk seçeneklerinin yanı sıra resmi lansman tarihi belli oldu.

Geride bıraktığımız yıllarda fiyat/performans bakımından iyi telefonlar üreten POCO’nun ikinci nesil telefon serisi birçok söylenti sonrasında doğrulanmıştı. Bunun ardından firmanın resmi açıklamaları sonucunda da telefonun bazı özellikleri onaylandı.

POCO F2 Pro’nun, Snapdragon 865 ile geleceği belirtilirken akıllı telefonun tanıtım tarihi netleşti ancak söz konusu ürünün adıyla ilgili şirketten bir doğrulama gelmediğini de belirtelim. Yani telefon POCO F2 Pro adıyla karşımıza çıkmayabilir.

POCO F2 Pro ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı:

Geçtiğimiz günlerde Google Play veritabanında Redmi K30 Pro olarak ortaya çıkan POCO F2 Pro, telefonun yeniden isimlendirilmiş bir cihaz olacağı iddialarını onaylar nitelikte. Konuya hakim bazı kimselere göre ürünün fiyatı 570 euro olacak. Belirtmek gerekirse bu fiyat, 128 GB depolama varyantı için geçerli. Diğer versiyonların fiyatları hakkında henüz bilgi mevcut değil.

POCO F2 Pro’nun Portekiz pazarındaki fiyatınınsa 6 GB + 128 GB ve 8 GB + 256 GB seçenekleri için sırasıyla 649 euro ve 749 euro olacağı konuşuluyor. Portekiz'deki akıllı telefon fiyatlarının, ülkenin vergi politikası nedeniyle çoğu Avrupa ülkesinden biraz daha yüksek olduğunu ekleyelim.

POCO F2 Pro tanıtım tarihi:

Şirket, cihazın lansmanını İspanya pazarı için 12 Mayıs’ta gerçekleştirecek. Birden çok renk seçenekleriyle gelecek olan akıllı telefon; beyaz, mor, gri ve mavi seçeneklerini barındıracak. Bunlar, Redmi K30 Pro'nun Çin pazarındaki renkleriyle aynı. Dolayısıyla bu ayrıntı, Redmi K30 Pro’nun küresel pazarlarda POCO F2 Pro olarak yeniden isimlendirileceği konusundaki iddiaları güçlendiriyor.