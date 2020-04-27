Son dönemlerin en formda akıllı telefon üreticilerinden Xiaomi'nin bir sonraki amiral gemisi serisi cihazının 16 GB RAM'le geleceğini gösteren bir ekran görüntüsü ortaya çıktı. Ekran görüntüsünde 'Xiaomi Beast I' adıyla görüntülenen cihazın, Mi MIX 4 ailesine ait olduğu düşünülüyor.

Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, her yıl onlarca akıllı telefon çıkarıyor ancak bu akıllı telefonlardan yalnızca Mi ve Mi MIX serisine ait olanlar amiral gemisi modelleri oluyor. Bu noktada şirket, Mi serisine ait 2020 model amiral gemilerini zaten şubat ayında tanıtmıştı. Şimdiyse sırada Mi MIX serisine ait amiral gemisi modelleri bulunuyor.

Geçtiğimiz günlerde Redmi Genel Müdürü Liu Weibing, yakında tanıtılacak Redmi K30 Pro’nun Xiaomi Mi 10 serisinden 'daha iyi özellikler sunmayacağını' doğrulamıştı. Bu da Çinli şirketin bir sonraki amiral gemisi ailesinin Mi MIX 4 serisi olacağı anlamına geliyor. Yakın zamanda Çin’in sosyal medya sitelerinden Weibo’da Mi MIX 4 üzerinden yapılan bir paylaşımın da bu iddiaları güçlendirdiğini söyleyebiliriz.

Xiaomi Mi MIX 4 olduğu düşünülen gizemli bir telefon, 16 GB RAM’le Geekbench’te ortaya çıktı:

Uzun süredir sessizliğini koruyan Mi MIX serisinin en yeni üyesi hâlâ daha piyasaya sürülmemiş olsa da telefona dair her geçen gün yeni bir şeyler öğreniyoruz. Bu noktada son olarak Snapdragon 865+ yongasıyla Geekbench 5.1.1’de ortaya çıkan akıllı telefon, tek çekirdek testlerinden 922, çoklu çekirdek testlerindense 3.320 puan almayı başarmıştı.

Şimdiyse gizemli bir Xiaomi akıllı telefon, ‘Xiaomi Beast I’ adıyla bir başka Geekbench listelemesinde görüntülendi. Mi MIX 4 ailesine ait olduğu düşünülen bu cihazın en dikkat çeken yanıysa 16 GB RAM’e sahip olması oldu.

Geekbench’te ortaya çıkan yeni akıllı telefonun, gerçekten Mi MIX 4 ailesine ait olup olmadığını şimdilik bilmiyoruz. Bu iddiaların doğru olup olmadığını ancak ilerleyen günlerde, şirketten resmi bir açıklama yapıldığında anlayabileceğiz. Bu süreçte yaşanan tüm gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.