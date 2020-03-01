Poco X2'nin Satışa Sunulacağı Tarih Belli Oldu

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi’nin alt markalarından bir tanesi olan Poco, Poco X2 adını verdiği cihazını Hindistan’da satışa sunuyor. 3 Mart Salı günü satışa girecek telefonda bu sefer bir indirim de vaat ediliyor.

Akıllı telefon dünyasının baş altı oyuncularından bir tanesi olan Poco, Poco X2’nin çıkışıyla birlikte Hindistan’a farklı bir marka olarak geri dönüş yapmıştı. Cihaz, Redmi K30’u yeniden markalandırdı ve Atlantis Blue, Matrix Purple, Phoenix Red seçenekleriyle satışa sunulmuştu.

Telefon, 15.999 Hindistan Rupisi (1.383 TL) bandından 11 Şubat’ta satışa sunulmuştu. Şirket, bugün yaptığı duyuruda 3 Mart Salı günü cihazın satışa sunulacağını duyurdu. Ayrıca yeni satışta 90 TL’ye denk gelen bir indirim fırsatı sunulacağı da dile getirildi.

Donanım özellikleri

Poco X2’nin özelliklerini yeniden gözden geçirmek gerekirse cihazda 6,67 inçlik, FHD+, Reality Flow bir ekran bulunuyor. Ekranda ayrıca 120 Hz yenileme oranı özelliği yer alıyor. Cihazın ön tarafında 20 MP ve 2 MP değerinde iki adet kamera kendisine yer buluyor.

Cihazın arka tarafına bakıldığında dörtlü bir kamera tasarımının yer aldığı görülüyor. Bu dört kameranın ana sensörü Sony’nin IMX686 64 MP iken bu kameraya 8 MP’lik ultra geniş açılı lens, 2 MP’lik süper makro lens ve 2 MP’lik portre lensi eşlik ediyor. RAW desteğiyle birlikte gelen cihaz 960 FPS ağır çekim videolar çekebiliyor.

Poco X2; 3D, kıvrımlı, cam bir kaplamayla birlikte gelirken Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Cihazın parmak izi okuyucu sensörü yan tarafta bulunuyor. 27 W hızlı şarj desteği bulunan telefonda 4.500 mAh değerinde de bir batarya bulunuyor. Cihaz, kutusundan MIUI 11’li Android 10 işletim sistemiyle birlikte çıkıyor.