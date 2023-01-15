Geçtiğimiz yıl X4 ile büyük bir başarı elde eden POCO, bu sene de X5 serisi ile iddialı geliyor gibi görünüyor. Telefonun birkaç fotoğrafının sızdırılmasıyla birlikte çok yakında piyasaya sürüleceği de iddia edildi.

Xiaomi’nin alt markalarından biri olan POCO’nun amiral gemisi serisi X, geçtiğimiz sene X4 ile birlikte büyük bir satış başarısı elde etmişti. Bu sene de POCO tabii ki serinin devamı olan POCO X5 ile iddialı bir şekilde geliyor.

Telefonun teknik özellikleri hakkında, neredeyse tamamen net olmalarına karşın resmi olmamaları nedeniyle henüz sadece beklentiler bulunuyor. Ancak telefonun birkaç görseli sızdırıldı ve çok yakın bir tarihte piyasaya sürüleceği iddia edildi.

POCO X5 Pro 5G’nin sızdırılan özellikleri şöyle:

8 GB RAM

256 GB depolama

Snapdragon 778G yonga seti

108 MP ana kamera

67 W turbo şarj

5.000 mAh batarya

120 Hz ekran yenileme hızı

67 W turbo şarj, 256 GB depolama ve 8 GB RAM seçenekleri, POCO X4 Pro’da da bulunuyordu dolayısıyla burada çok heyecanlanacak bir şey yok ancak en büyük değişiklik, 5G bağlantı türünü destekleyen güçlü Snapdragon 778G yonga seti.

Sızdırılan görsellere göre telefon, birçok markanın yeni modellerinde uyguladığı politikanın aksine kutudan şarj adaptörü ile çıkacak. Type-C bağlantı türüne sahip olacak olan telefonun kutu tasarımı bir hayli şık ve sade.

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