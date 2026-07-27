Polisiyeden Gerilime: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri

Yeni çıkan romanlardan bilim kurgu dünyasının dikkat çeken eserlerine, sürükleyici polisiye kitaplardan fantastik edebiyat örneklerine kadar birçok öneri bu listede yer alıyor.
Eğer siz de kitaplığınızda farklı türlere yer vermekten hoşlanıyorsanız içeriğimize göz atabilir, kendinize en uygun kitabı seçebilirsiniz.
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Yeni Çıkanlar:
Hem yeni yazarları keşfetmeyi seviyor hem de sevilen yazarların son çalışmalarını merak ediyorsanız bu kategori tam size göre. Son aylarda yayımlanan ve kısa sürede geniş okuyucu kitlelerine ulaşan eserler şöyle:
- Anlamsızlık- Horacio Castellanos Moya
- Kabile: Bizi Ayıran Kültürel İçgüdüler Bir Araya Gelmemizi de Sağlayabilir mi?- Michael Morris
- Stella Maris- Cormac McCarthy
- Rüya Oteli- Laila Lalami
- Lily King- Kupa Sevgili
Bilim Kurgu:
Teknolojinin sınırlarını zorlayan fikirler, uzak galaksiler ve geleceğe dair çarpıcı senaryolar... Eğer "Ya bir gün gerçekten böyle olursa?" sorusunu kendinize sık sık soruyorsanız, aşağıdaki kitaplar tam size göre.
- Yıldız Güncesi- Stanislaw Lem
- Arcturus'a Yolculuk- David Lindsay
- Sürgün Gezegeni- Ursula K. Le Guin
- Yıldız Gemisi Askerleri- Robert A. Heinlein
- İşte İnsan- Michael Moorcock
- İstasyon On Bir- Emily St. John Mandel
Polisiye & Gizem:
Bir kitabı elimize aldığımızda "Bir bölüm daha okuyayım." dedirten türlerin başında hiç şüphesiz polisiye ve gizem romanları geliyor. Çözülmesi gereken cinayetler, karmaşık olay örgüleri ve beklenmedik ters köşeler... İşte size önerilerimiz:
- Camilla Rowan Doğruyu Mu Söylüyor?- Cara Hunter
- Cehennem Sıcakları İçin Talimatlar- Maggie O'Farrell
- D Koğuşu- Freida Mcfadden
- Şüpheli X- Keigo Higashino
- Gülün Açtığı Gece- Başak Sayan
- Acı Kahve- Agatha Christie
Fantastik Edebiyat:
Bazen gerçek dünyadan biraz uzaklaşmaya hepimizin ihtiyacı oluyor. Fantastik edebiyat da tam bu noktada devreye giriyor. Bu türdeki önerilerimiz, sizleri birkaç saatliğine de olsa bambaşka evrenlere götürmeyi başaracak.
- Tanrıların Yıktıkları- Abigail Owen
- Kuzgun Kral- Maggie Stiefvater
- Rüzgâr ve Hakikat- Brandon Sanderson
- Dehşet ve Felaketin Sonu- Jennifer L. Armentrout
- Kızıl Şehir- Marie Lu
- Bir Karanlık Pencere- Rachel Gillig
Klasikler:
Klasikler denince çoğu zaman “okunması gereken ama hep ertelenen kitaplar” akla geliyor. Ama aslında bu eserler, yazıldıkları dönem ne kadar eski olursa olsun hâlâ güncelliğini koruyan, insanı ve hayatı anlatma biçimleriyle bugüne de dokunabilen kitaplar. Biraz sabır isteseler de okurken bambaşka dünyalara açılan, edebiyatın temel taşlarını oluşturan bu eserler, kitaplığın olmazsa olmazları arasında yer alıyor.