Temel Reis’in Animasyon Filmi Çalışmaları Yeniden Başladı

Ünlü animasyon filmi yönetmeni Genndy Tartakovsky, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamayla Popeye’nin (Temel Reis) animasyon filmi için 'çizim tahtasının başına döndüğünü' açıkladı.

1929 yılında bir çizgi romanın yan karakteri olarak insanların karşısına çıkan Temel Reis (Popeye), 1933 yılından itibaren çizgi film olarak macerasına devam etmişti. Orijinal ismi Popeye olmasına rağmen Türkiye'de Temel Reis ismiyle tanınan karakter, uzun yıllar boyunca çocukların en sevdiği çizgi filmler arasında yer aldı.

Temel Reis, uzun süren çizgi film macerasının ardından bir müzikal filmle yeniden ekranlara dönmüştü. 2010 yılında da Sony Pictures Animation, Temel Reis’i üç boyutlu bir animasyon filmi olarak sahnelere döndürmek için çalışmaya başlamıştı.

Sony Temel Reis’in animasyon filmi için yaklaşık 5 yıl çalıştı. Ancak 2015 yılında proje başarısızlıkla sonuçlanarak Sony tarafından rafa kaldırıldı. Ancak şimdi ortaya çıkan yeni açıklamalar Temel Reis’in animasyon filminin çalışmalarına yeniden başlanmış olabileceğini gösteriyor.

Hotel Transylvania, Samurai Jack, Dexter’s Laboratory, The Powerpuff Girls gibi ünlü çizgi filmlerin arkasında olan yapımcı ve animasyon filmleri yönetmeni Genndy Tartakovsky, Animation Magazine’le yaptığı röportajda Temel Reis’in sinema haklarını elinde bulunduran King Features ile ünlü kahramanın filmi için “çizim tahtasına geri dönmek adına" bir araya geldiklerini açıkladı.

Tartakovsky’nin “çizim tahtasına geri dönmek adına” olarak açıkladığı çalışmanın hiçbir detayı belli değil. Tartakovsky’nin kelime oyunu, sıfırdan başlayan bir film projesi gibi görünmekle beraber daha önceki Temel Reis animasyon filmi çalışmalarının üstünde de yükseliyor olabilir.

Sony’nin Temel Reis çalışmalarında da yer alan Tartakovsky, 5 yıl önce film stüdyosu ile çeliştiği için projeden ayrılmıştı. Tartakovsky, Sony’nin Temel Reis’i tanıtmak için bambaşka hale getirdiğini söyleyerek proje ile yollarını ayırmıştı.

Sony, yeni Temel Reis filminin çalışmalarında yer alacak mı?

Genndy Tartakovsky’nin Temel Reis ile ilgili açıklaması birçok soru işaretinin oluşmasına neden oldu. Tartakovsky’nin ayrılmasının ardından Sony filmin senaryosu için T.J. Fixman ile anlaşmıştı.

Tartakovsky’nin Sony ile genel bir anlaşması olduğu için filmin yapımında Sony’nin de yer alacağı düşünülüyor. Eğer Sony projede yer alıyorsa veya film Sony çatısı altında yapılıyorsa Fixman’ın daha önce yazdığı senaryoyla mi yoksa yeni baştan yazılan bir senaryoyla mı çalışmaların yapıldığı henüz belli değil.

Temel Reis’in animasyon filmi için karakter tasarımları da ayrı bir soru işareti olarak kenarda duruyor. Önceki çalışma için karakter tasarımları yapılmış hatta karakter tasarımlarının olduğu bir test videosu da yayınlanmıştı. Şimdi bu karakter tasarımlarıyla devam edilip edilmeyeceği de belirsiz görülüyor.

Genndy Tartakovsky, yıllardır Temel Reis’e olan hayranlığı dile getiriyor. Ünlü yönetmen için Temel Reis’in animasyon filmini yapmak bu nedenle bir tutkuya dönüşmüş gibi görünüyor. Umarız çok uzun bir zaman geçmeden Tartakovsky ve ekibinin çalışmaları başarı ile sonuçlanır ve bizler de çocukluğumuzun kahramanı ile yeniden buluşabiliriz.

Merak edenler için Tartakovsky’nin daha önce oluşturduğu Temel Reis animasyon testi: