Popüler fotoğraf paylaşım platformu 500px, birçok kullanıcısının verilerinin tehlikede olduğunu açıkladı. Bu olayın hemen ardından kullanıcılarına e-posta göndererek şifrelerini değiştirmelerini isteyen şirket, altyapıyla ilgili önlem alacağını da açıkladı.

Fotoğraf paylaşım platformu 500px, kullanıcılarının verilerini ve profil detaylarını açığa çıkaran bir güvenlik açığıyla uğraştıklarını duyurdu. Şirketin mühendisleri, bünyelerindeki fotoğrafçıların satış yapabildikleri market platformunu kapattıkları günden birkaç gün sonra bahsi geçen yetkisiz girişlerin yapıldığını fark ettiler. Bu işlem 5 Temmuz 2018'de gerçekleştirilmişti. Dolayısıyla, o gün ve öncesinde 500px bünyesinde hesap açmış olan herkesin bilgileri tehlikede sayılıyor.

Şirketin açıklamasına göre bu ihlal, kullanıcıların adlarını ve soyadlarını, e-posta adreslerini, şifrelerini, doğum günlerini, cinsiyetlerini ve yaşadıkları şehirleri açığa çıkardı. Birçok bilgi açığa çıkmış olsa da kullanıcıların kredi kartı bilgilerine erişim sağlanmamış olması biraz olsun sevindirdi.

500px yetkilileri yaptıkları duyuruda, ağ altyapısını yükselteceklerini açıkladılar. Yaşanan olayın hemen ardından tüm kullanıcılarına e-posta göndererek şifrelerini değiştirmelerini isteyen şirket, 72 saat içerisinde e-posta gönderen her kullanıcıya veri dosyalarını göndereceklerini de açıkladı.