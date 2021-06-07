Yalnızca aynı ada sahip kripto para birimi ile ödeme yapılmasına izin veren PornRocket, dünyanın ilk merkezi olmayan yetişkin içerik platformu oldu. PornRocket ile içerik üreticiler kripto para ile satış yapıyor, kullanıcılar ise yine kripto para ile üreticilere destek oluyorlar.

Yetişkin içerik sektörü, son derece büyük bir pazar olmasına rağmen oldukça hassas bir temele sahip olduğundan sürekli olarak gelişime açık bir sektör durumunda PornRocket adlı yeni bir kripto para birimi ve aynı adlı platform, PornHub ya da OnlyFans gibi telifli yetişkin içerik sitelerini blok zinciri gibi modern ve popüler teknolojilerle birleştiriyor.

Henüz çok yeni bir platform olmasına rağmen PornRocket'ta 30 binin üzerinde içerik üretici ve hayran; daha da dikkat çekeni 16 binden fazla PornRocket kripto para sahibi bulunuyor. Bu nedenledir ki dünyanın en ünlü yetişkin içerik üreticilerinden bazıları, çoktan içeriklerini PornRocket'ta kripto para ile satmaya başlamış durumdalar.

Dahası, merkeziyetsiz bir yetişkin içerik platformu olarak tanımlanan PornRocket, yıl sonuna doğru kullanıcıların belli içerikler için açık artırmaya oluşturabilecekleri NFTPornpad ya da pazar yerleri gibi özellikler de yayınlayacağını belirtiyor. Söz konusu pazar yerlerinde özelleştirilmiş içerikler sergilenip satılabilecek.

PornRocket için şu anda 'yeni Onlyfans' yakıştırması yapılıyor. Bir PornRocket sözcüsü platform ile ilgili yapmış olduğu açıklamada platformun içerik üreticiler için telif haklarını koruduğunu ifade ederken kullanıcılar için de tam yasal uyumluluk içinde veri güvenliği ve anonimlik sunduğunu ifade etti. blok zinciri teknolojisinin gittikçe daha fazla hayatımıza girdiğini düşünürsek PornRocket'ın önümüzdeki dönemde hem bir 'içerik sitesi' olarak hem da olası skandallarıyla daha fazla gündeme gelebileceğini söyleyebiliriz.