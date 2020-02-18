Lüks otomobil üreticisi Porsche’nin 992 nesli Porsche 911 Turbo S modelinin kamuflajsız ve üretime hazır gibi gözüken aracının fotoğrafları ortaya çıktı. Fotoğraflar, aracın iç tasarımıyla ilgili çok fazla bilgi vermese de dış görünüşü hakkında bazı bilgileri açığa çıkarıyor.

Almanya merkezli lüks otomobil üreticisi Porsche’nin kamuflajsız ve görünüşe göre üretime hazır 992 nesli Porsche 911 Turbo S’nin fotoğrafları, Cochespies isimli bir Instagram hesabı tarafından ortaya çıkarıldı.

11 bin takipçisi bulunan Instagram sayfası tarafından paylaşılan 3 fotoğraf, lüks aracın arka tarafı hariç, dış görünüşüne dair bazı bilgileri de ortaya koyuyor. Aracın resmi tanıtımı ise mart ayındaki Geneva Motor Show’da (Cenevre Motor Fuarı) yapılacak.

Porsche 911 Turbos S

Porsche 911 Turbo S’in ön tarafının Carrera S’ye oldukça benzediğini söylemek gerekiyor. İki araç arasındaki en büyük farklılıksa dönüş sinyallerinin üstünde yer alan açıklık. Aracın alt tampon bölgesindeki üç yuvalı tasarım da oldukça büyük bir benzerlik gösteriyor. Ancak bu sürümün köşelerinde daha yatay sletler yer alıyor.

Carrera modellerine kıyasla yeni 911 Turbo modelindeki tasarım bakımından en büyük değişiklik, motor bölmesine daha fazla hava alabilmesi için konulan arka tamponda yer alan yuvalar. Ayrıca aracın arka tarafında, aşağı doğru indiğinde kenar spoyleri gibi görünen daha büyük bir rüzgârlık bulunuyor. Bu aracın kapılarının alt kısmında, 911 Turbo S olduğu ortaya koyan çıkartmalar bulunuyor.

Aracın donanımıyla ilgili ortaya çıkan bilgiler arasında ise hâlihazırda var olan modeldeki 3,8 litre, çift turbolu motoru koruyacağı bulunuyor. Ayrıca bunlara ek olarak aracın 640 beygir gücüne sahip olacağı tahmin ediliyor. Araçla ilgili diğer fotoğraflara ise buradan bakabilirsiniz.