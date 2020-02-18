Porsche Taycan’ın Yangın Sonrası Görüntüleri (Video)

Porsche, geçtiğimiz aylarda ilk elektrikli aracı Taycan’ı tanıtmıştı. Aralık ayında dağıtımına başlanan Taycan’lardan bir tanesi, bulunduğu garajda alev aldı. Porsche Taycan’ın neden alev aldığı henüz belli değil.

Porsche geçtiğimiz aylarda ilk elektrikli aracı Taycan’ı tanıttı. Porsche Taycan’lar aralık ayında ABD’de sahiplerine ulaştırılmaya başlandı. Yeni yeni sahiplerine ulaşan araçla ilgili paylaşılan bir video, Taycan sahiplerini tedirgin etti.

Güney Florida’da bulunan bir Porsche Taycan, bulunduğu garajda alev aldı. Araçta başlayan yangın, garajın dahil olduğu evin de büyük bir zarara uğramasına neden oldu. Araçta meydana gelen yangın aracın hemen hemen tamamının yok olmasına neden oldu.

Garajda alev alan Porsche Taycan’ın yangın görüntüleri Twitter’da bir video ile paylaşıldı. Ancak video daha sonra bilinmeyen bir sebepten kaldırıldı. Kaldırılan videonun ardından şimdi aracın yangından sonraki halini gösteren başka bir video YouTube’da yayınlandı.

Yangın sonrası çekilen videoda yangından sonra Porsche Taycan’dan geriye neredeyse bir şey kalmadığı görülüyor. Geriye kalan molozun bir Porsche Taycan’a ait gibi göründüğünü söylemek zor.

Taycan’da meydana gelen yangınla alakalı Electrek tarafından Porsche’e ulaşıldı. Porsche, yaptığı açıklamada yangının sebebi ile ilgili bir şey söylemek için henüz erken olduğunu belirtti.

Porsche Taycan’da meydana gelen yangın hakkında bir açıklama yapmak için henüz erken. Ancak kazanın meydana geldiği evin etrafında bulunan insanlar, yangından önce bir patlama sesi duyduklarını söylüyorlar. Bu nedenle pillerin yangına sebep olması bir ihtimal olarak güçleniyor.

Şu an kullanımda olan çok az sayıda Porsche Taycan var. Satılan Taycan’lardan da sadece birisi yandı. Bu bütün Porsche Taycan’larda böyle bir sorun olacağı anlamına gelmez. Porsche ve yetkililer tarafından yapılacak araştırmanın ardından yangının gerçek sebebi ortaya çıkacaktır.

Porsche Taycan'ın yangından sonra görüntüsünü gösteren video: