Porsche, Elektrikli Cayenne’i Fortnite’a Getirdi

Porsche, yeni elektrikli SUV modeli Cayenne Turbo Electric’i Fortnite’a taşıdı. Oyuncular aracı oyun içinde satın alabilirken Porsche, Unreal Engine destekli özel Fortnite temasını araç konfigüratörüne de ekledi.

Otomobil markalarının oyun dünyasına ilgisi giderek büyüyor. Şimdi bu furyaya katılan son marka ise Porsche oldu. Alman otomotiv devi, büyük merak uyandıran yeni modeli Cayenne Turbo Electric’i, dünyanın en popüler oyunlarından biri olan Fortnite’a eklediğini duyurdu.

Böylece oyuncular artık Porsche’un tamamen elektrikli SUV modelini Fortnite içinde kullanabilecek. Üstelik iş sadece oyun içi araçla da sınırlı değil. Porsche, Fortnite iş birliğini gerçek dünyadaki dijital deneyimine de taşımış durumda.

Porsche, Fortnite temasını araç konfigüratörüne bile ekledi

Porsche’un açıklamasına göre oyuncular, Cayenne Turbo Electric modelini PC, konsol ve mobil dahil tüm platformlarda satın alabilecek. Marka ayrıca lansman için özel bir tanıtım videosu da yayımladı.

İşin en dikkat çekici kısmıysa Porsche’un kendi araç konfigüratörüne Fortnite teması eklemesi oldu. Şirket, Unreal Engine altyapısıyla çalışan özel 2D ve 3D görüntüleme ortamını kullanıcıların erişimine açtı. Yani aracınızı yapılandırırken adeta Fortnite atmosferine geçiş yapabiliyorsunuz.

Porsche’a göre bu sistem, bir otomobil markasının araç konfigüratöründe Fortnite tarzı deneyim sunması açısından ilk örneklerden biri konumunda. Şirket, özellikle genç kullanıcılarla bağ kurmak için oyun dünyasını artık çok daha önemli gördüğünü söylüyor.