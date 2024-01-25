Alman otomotiv üreticisi Porsche, tarihinin ikinci elektrikli otomobili olan Macan SUV'yi tanıttı. Böylece Taycan'a da kardeş gelmiş oldu.

İçten yanmalı motorlara dayanan otomobiller yavaş yavaş geçmişte kalıyor ve bu otomobil üreticileri de birer ikişer elektrikli modellerini duyuruyor. Bunların sonuncusu da Porsche oldu. Firmanın tarihindeki ikinci elektrikli aracı olan Macan SUV tanıtıldı. Böylece Alman üretici ilk defa, hâlihazırda içten yanmalı bir motora sahip bir modeli elektrikli hâline getirmiş oldu.

Porsche Macan SUV elektrikli modelin özellikleri

Öncelikle araçta 100k'h kapasiteli bir pil bulunacak. Bu pilin 95kWh'ı kullanılabilir olacak ve batarya, 800W'luk hızlı şarj altyapısı ile gelecek. Böylece arajı 270kW ile şarj edebilmek mümkün olacak. Aracın şarjının %10'dan %80'e çıkması yalnızca 21 dakika sürecek. Doğru şartlar altında araç, 11kW'ye kadar AC şarj imkânı da sunacak. Bu model, Porsche'nin Audi ile birlikte geliştirdiği Premium Platform Elektrik mimarisi üzerine inşa edilecek.

Alman firma, aracın EPA tahmini menzilini aracın teslimatı yaklaştığında açıklayacağını söylüyor. WLTP menzilleri ise açıklandı. Buna göre Macan 4 modeli normal kullanımda 613 km'ye varan, şehir içinde ise 784 km'ye varan menzil sunacak. Öte yabdab Turboda ise bu oranlar 591 ve 765 km olarak açıklandı. EPA verilerinin bundan biraz daha az olacağını tahmin edebiliriz.

Yeni Macan 2 farklı versiyonla gelecek

Macan 4 ve Macan Turbo adlı iki farklı elektrikli Macan SUV modeli olacak. Her iki araçta da dört tekerlekten çekiş için çift motor bulunacak. Macan 4, 402 beygir güç üretirken 649 nm çekişe sahip olacak. 0'dan 100'e 4,9 saniye gibi kısa bir sürede çıkan aracın en yüksek hızı ise 218 kilometre olacak. Turbo modelinde ise motor 630 beygir güç, 1130 nm çekiş sağlayacak ve 0'dan 100'e sadece 3,1 saniyede çıkarken 260 km'lik bir maksimum hız sunacak.

Her iki Macan modeli de standart olarak hava süspansiyonu ve Porsche Active Suspension Management (PASM) elektronik sönümleme kontrolüne sahip oalcak. Araçlarda kullanılan çift valf teknolojisi sayesinde de Porsche, "konfor ile performans arasında daha geniş bir spektrum" ve "farklı sürüş programları arasında çok daha belirgin özellikler" sunduklarını belirtiyor. Aracın sadece 0,25 olan aerodinamik direnç katsayısı da oldukça hızlı ve seri bir araç olabileceğini gösteriyor.

Elektrikli Macan ilk kez opsiyonel arka aks direksiyonuna da sahip olacak, böylece beş derecelik bir maksimum direksiyon açısına kavuşacak. Bu da şehir içindeki dönüşler daha kolaylaştıracak, araç ara sokaklarda bile rahatça manevra yapabilecek. Bagaj anlamında ise ön tarafta yer alan kabini bu araç için biraz küçük, sadece 56 litrelik bir ön bagaj söz konusu.

Macan, zorlu yolları gözüne kestiriyor

Porsche tarafından bir arazi aracı olarak tanıtılan Macan, belki Paris-Dakar rallisinde 911'in efsanevi performansını sergilemeyecek ancak 22 inçlik tekerlekleriyle araç, mevcut modelden 8,6 cm daha yukarıda olacak.

Aracın içinde ise artırılmış gerçeklik kullanılan bir baş üstü ekran sürücüleri karşılayacak. Sanal navigasyon okları ile karşımıza çıkacak olan araçta 12,6 inçlik bir merkezi dokunmatik ekran ve 10,9 inçlik bir gösterge ekranı bulunacak. Aracın fiyatı ise 80.450 dolardan başlayacak.