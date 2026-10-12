Porsche, 2026 boyunca şu ana kadar kaç otomobil satışı gerçekleştirdiğini açıkladı. Geçen yıla göre ciddi bir düşüş yaşandı.

Porsche, dünyanın en büyük lüks otomobil üreticilerinden biriydi. Ancak gelen son veriler, firmanın pek de iyi bir dönemden geçmediğini ortaya koyuyor. Şirket, 2026’da şimdiye kadar kaç araç sattığını açıkladı.

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Alman otomobil devi, 2026 yılının Ocak-Eylül dönemini kapsayan dokuz aylık süreçte küresel bazda 178.532 otomobil teslimatı gerçekleştirdiğini duyurdu. Bu rakam, bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 212.509 adetlik teslimata kıyasla %16'lık bir düşüşe işaret ediyor.

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911 modeli yükselişte, en çok Cayenne sattı

Genel hacimdeki bu gerilemeye rağmen, markanın ikonik modeli 911 trendin tamamen aksine bir grafik çizdi. Porsche 911 satışları, genel hacmin daraldığı bu dönemde %12 artış göstererek 42.217 adede ulaştı. Cayenne modeli 59.586 adetlik teslimatla markanın en çok satan model serisi unvanını korusa da neredeyse tüm diğer ürün gruplarının kan kaybettiği bir ortamda 911'in yakaladığı büyüme dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. Porsche Cars North America tarafından açıklanan verilere göre, Kuzey Amerika pazarında teslim edilen 49.038 aracın 11.778'ini 911 oluşturdu.

Bölgesel bazda incelendiğinde, en sert gerileme Çin pazarında yaşandı. Çin'deki teslimatlar yıllık bazda %33 oranında düşerek 21.493 adede geriledi. Markanın en büyük hacimli pazarı konumunu sürdüren Kuzey Amerika'da ise teslimatlar %13 azalarak 56.088 seviyesinde gerçekleşti. Almanya iç pazarında %7'lik düşüşle 20.954 araç teslim edilirken Almanya dışındaki Avrupa pazarında %11 gerilemeyle 44.949 adet kaydedildi. Denizaşırı ve gelişmekte olan pazarlardaki teslimatlar ise %19 azalarak 35.048 adede düştü. Şirket verileri, küresel çaptaki tüm ana coğrafi bölgelerin aynı doğrultuda daraldığını gösteriyor.