Poşet çayların, sağlığımız açısından güvenli olmadığını ve içlerinde birçok zararlı maddenin ve haşerenin olduğunu mutlaka bir yerlerden duymuşsunuzdur. Peki bu poşet çayların içinde 1200’den fazla böcek türü olduğunu söylesek?

“Nasıl yani?” dediğinizi duyar gibiyiz. Bilim insanları, yapılan çeşitli araştırmalar sonucunda poşet çayların içinde farklı böceklerin DNA’larına rastlamıştır.

Peki bu konuda ne kadar endişelenmeliyiz?

Bir araştırmaya göre çay poşetlerindeki yapraklar, toplanıp marketlere gönderilmeden önce muhtemelen böceklerle etkileşime girer.

Bilim insanları e-DNA analizi olarak bilinen bir yöntemi kullanarak, DNA’nın küçük parçalarını analiz edebilir ve ticari çay poşetlerinde hangi canlıların ve maddelerin olduğunu tespit edebilir.

Bu yöntemin kullanıldığı son araştırmalara göre ise yalnızca 4 çay bitkisinde, 1.200’den fazla eklem bacaklı türüne ait DNA analizi bulundu. Bu 4 bitki; nane, papatya, siyah çay ve maydanozdur.

Ancak bu bir endişe kaynağı değildir.

Aksine çaylardaki bu zengin böcek DNA’sının varlığı; bakteri, virüs ve haşerelerin zararlı etkilerini ortadan kaldırmak için kullanılan kimyasalların ismi olan pestisitin, kullanılmadığının ve çayın tüketiminin güvenli olduğunun bir işaretidir.

Çaydaki DNA’nın %99’undan fazlası bitkilerden gelir ve sadece çok küçük bir kısmı böceklere aittir. Özetle çayların içinde bulan böcekler ilk bizleri kaygılandırsa da onların varlığı, çay poşetlerinin kimyasallardan arındığının bir göstergesidir.

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