Günümüz dünyasında telefonlar, bir cüzdan kadar, hatta bazen ondan daha önemli bir eşya oldu. Hâl böyle olunca pil ömrü hayati önem taşımaya başladı. Hatta “telefonun şarjının bitmesinden korkmak” anlamına gelen “nomofobi” diye bir terim bile çıktı. İşte bu aşamada nomofobinin düşmanı powerbank’ler devreye giriyor.

Her zaman telefonumuzu şarj edeceğimiz bir priz bulamıyoruz, bazen de bize yakın olmuyor ve telefonumuzdan uzak kalmak istemiyoruz. Bu yüzden genellikle powerbank’leri kullanmak zorunda kalıyoruz.

Konserlerde, arkadaşlarımızla bir kafede otururken, hatta bazen evin içinde bile vazgeçilmezimiz hâline gelen powerbank’ler hakkında bir şeyi fark ettiniz mi? Kapasitesine göre seçtiğimiz cihazlar, vadettiği şarjı her zaman sağlamıyor. Peki neden?

Neden bazı powerbank'ler, vadettiğinden çok daha az şarj ediyor?

Powerbank'ler, kendi pil gücü kapasitesinin yaklaşık üçte ikisini telefona aktarabilir ve bunun birkaç farklı nedeni vardır. İlki, USB standartları nedeniyle akıllı telefonların pillerinin 5 voltta şarj edilirken powerbank’lerin 3,7 olmasıdır. Bu da powerbank ile telefon arasında bir dengesizlik ortaya çıkarır.

Örneğin powerbank’inizin kapasitesi 20.000 mAh ise bunu 3,7 ile çarpmak, 74.000 mWh (megawatt) sayısını verir. Powerbank, bir telefonu şarj etmek için 5 volta ihtiyaç duyar ve 74.000 mWh’yi mAh’a dönüştürmek için 5’e bölünür. Ortaya 14.800 mAh çıkar. Yani 20.000’lik bir powerbank, aslında 14.800 mAh gücüne sahiptir.

Kablonun kalitesi de büyük rol oynuyor.

Powerbank’ler, şarjı bir cihaza iletirken enerji kaybı yaşayabilir. Bu kayıp, kablonun kalitesine göre de değişiklik gösterebilir. Ayrıca düşük kaliteli veya uzun kablolar, enerjinin telefonunuza aktarılırken gerilim kaybına yol açar.

Tahmin edebileceğiniz üzere bu gerilim kaybı, şarj kapasitesinin bir kısmının yok olmasına sebep olur.

Telefonunuzun kendisi ve powerbank’in kalitesi, enerji kaybına yol açabilir.

Eğer telefonunuz eskiyse powerbank’in enerjisini sağlıklı bir şekilde depolayamayabilir. Yani 20.000 mAh kapasitesiyle satın aldığınız bir powerbank’in yeni bir telefonu şarj etme verimi eski bir cihazla aynı olmaz. Telefonunuzun yeni ya da iyi bir marka olması kadar powerbank’in markası da önemlidir. Yüksek kaliteli ve gelişmiş teknolojiye sahip powerbank’ler, genellikle daha verimli şarj aktarımı yapar.

Telefon bataryalarının kapasiteleri modelden modele farklılık göstermekle birlikte, genellikle 2.000 mAh-5.000 mAh arasında değişir. 20.000 mAh kapasitesinde bir powerbank'in ise malzemeler kaliteliyse 2500 mAh’lık bir telefonu, 8 kez şarj etmesi beklenir.