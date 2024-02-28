BluTV'de yayımlanacak komedi dizisi Prens'in ikinci sezon yayım tarihi belli oldu. Ayrıca dizinin ilk tanıtım videosu da paylaşıldı. İşte açıklanan bilgiler...

Türkiye'nin en popüler çevrim içi dizi ve film platformlarından BluTV, ilk kez geçtiğimiz yıl yayımlanan komedi dizisi Prens'in ikinci sezonuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Bu bağlamda; dizinin ikinci sezonundan yeni tanıtım videosu geldi. Ayrıca Prens ikinci sezonun yayım tarihi de belli oldu.

Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan, Prens'in ikinci sezonuna ilişkin bilgilere yakından bakalım.

Prens ikinci sezon tanıtım videosu:

Prens ikinci sezon yayım tarihi:

Senarist Giray Altınok'un X'te yaptığı paylaşıma göre dizinin ikinci sezonu, 9 Nisan'da yayımlanacak. Dizi, yine BluTV üzerinden seyirci ile buluşacak.

Prens konusu:

Prens dizisinde, kurgusal bir imparatorluk olan Bongomya'da yaşayan insanların maceraları anlatılıyor.

Prens oyuncu kadrosu:

Dizinin ilk sezonunda Prens rolünde gördüğümüz isim Giray Altınok'tu. Altınok'a Hüseyin Avni Danyal, Ceyda Düvenci, Aslı Tandoğan, Serdar Orçin ve hayatını kaybeden usta oyuncu Yılmaz Gruda gibi isimler eşlik ediyordu.