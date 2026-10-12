Prime Video'nun çok beklenen Blade Runner 2099 dizisinden yepyeni fragman paylaşıldı.

İlk olarak 1982 yılında çıkan Blade Runner filmi, tarihin en sevilen bilim kurgu yapımlarından biri olmayı başarmıştı. 2017 yılında ise Blade Runner 2049 isimli bir devam filminin geldiğini görmüştük. Bunların yanı sıra ise Prime Video bünyesinde Blade Runner 2099 isminde yepyeni bir yapım geliştiriliyordu.

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Şimdi ise Blade Runner 2099 ile alakalı heyecanı iyice artıran bir gelişme yaşandı. Amazon, Blade Runner 2099 yapımından yepyeni bir fragmanı bizlerle buluşturdu.

25 Kasım’da yayımlanacak

New York Comic-Con etkinliğindeki Prime Video panelinde yapılan resmi açıklamaya göre Blade Runner 2099, 25 Kasım tarihinde tüm bölümleriyle Prime Video platformunda izleyicilerle buluşacak. Yapımın yaratıcılığını Silka Luisa üstlenirken, projenin arkasında Amazon MGM Studios ile Alcon Television Group yer alıyor.

Yeni dizi, Blade Runner 2049 yapımında yaşanan olayların tam 50 yıl sonrasını konu alıyor. İnsanlık tarafından değil, farklı dinamiklerle yeniden inşa edilmiş bir Los Angeles ortamında geçen hikayede; kaçak bir yaşam süren Cora’nın hikâyesini izleyeceğiz. Cora bu süreçte, ömrünün son günlerini yaşayan Olwen bir Replicant ile mecburi bir ortaklık kurmak zorunda kalacak. İkili, şehrin hassas dengesini ve geleceğini tamamen çökerme potansiyeline sahip büyük bir sırrı saklayan bir kaçağın izini sürmek üzere harekete geçecek.

Başrollerde Hunter Schafer ve Michelle Yeoh gibi ünlü isimler var. Onlara Dimitri Abold, Lewis Gribben, Matthew Needham, Katelyn Rose Downey, Daniel Rigby, Johnny Harris, Amy Lennox, Sheila Atim, Tom Burke ve Maurizio Lombardi gibi oyuncular eşlik ediyor.