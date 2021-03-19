Sanal Peyzajcı İlanına Çocuklaradan Gelen Yorumlar

İngiltere'de bahçecilik üzerine çalışan bir şirket, bahçe tutkusunu sanal ortama taşımak istedi. Bunun için de Minecraft'ta tasarımlar yapacak "sanal peyzajcı" arayışına giren şirket, başvuruların çocuğunu çocuklardan topladı. Küçük çocukların iş ilanına yaptığı yorumlar ise ilanın kendisinden daha eğlenceliydi.

Dünyanın en çok satan oyunlarından bir tanesi olan Minecraft, zaman zaman çeşitli çılgınlıklarla içeriklerimize konu olabiliyor. Bunların en başında da Minecraft üzerinden inşa edilen, diğer oyunlara ait haritalar geliyor. Ancak bu kez, Minecraft ile ilgili bambaşka bir olayla karşınızdayız.

İngiltere'de daha çok bahçe işleri üzerine çalışan Whatshed isimli bir şirket, internet sitesi üzerinden bir iş ilanı yayınladı. Yayınlanan bu ilanda, Minecraft oyununda tasarımlar yapacak "sanal" peyzajcı aranıyordu. Şirket neden böyle bir iş ilanı açtığını açıklarken; Minecraft'ın 100 milyondan fazla oyuncuya sahip olduğunu görmezden gelemediklerini, bahçe tutkularını sanal dünyaya taşıyabilmek için en iyi yolun da Minecraft olduğunu söylüyor. İlan ve açıklama ikna edici olsa da bu ilana gelen başvurular, çok daha eğlenceli.

Minecraft iş ilanı, birkaç saatte yüzlerce başvuru aldı

Whatshed'in açtığı iş ilanı kafanızı karıştırmış olabilir. Zira sanal ortamda peyzajcı olmak bugüne kadar pek de görülen bir şey değildi. Whatshed'e göre bu iş kolunda çalışan insanlar, bir müşteri için en iyi tasarımı çıkarmak, alternatifler üretmek ve oluşturdukları tasarımlarda kullandıkları bir bloğun açıklamasını yapabilecek durumda olmalılar. Ayrıca bu işten sağlanacak kazanç, saatte 50 sterlinmiş.

İş ilanı, yayınlandıktan birkaç saat sonra, yüzlerce başvuru aldı. Bu başvuruların çok büyük bir bölümü ise "çocuklar" tarafından yapılmıştı. Oynadıkları oyunu ciddiye alan çocuklar, böyle bir fırsatı kaçırmak istememişlerdi. Ancak yapılan başvurulardan ziyade, başvuru sahiplerinin internet sitesine yaptığı yorumlar daha eğlenceliydi.

Örneğin; Emma isimli bir kardeşimiz şu an 10 yaşında olduğunu, 7 yaşından beri de Minecraft oynadığını ifade ediyor. Nick isimli bir çocuk ise 12 yaşında olduğunu, hafta sonları 6-7 saat çalışabileceğini söylüyor. Görünen o ki hafta içi ev ödevlerini yapacak olan Nick, hafta sonlarını da çalışarak geçirmeye karar vermiş. Marrat isimli başka bir çocuksa bir oyun konsoluna sahip olmadığını ancak 14 yaşında olduğunu, istenirse çalışabileceğini söylüyor.

Whatshed'in açtığı iş ilanına gelen en ilginç yorum ise 15 yaşındaki Juan tarafından yapılmıştı. Juan, babasının peyzaj şirketinin olduğunu, kendisinin de bu konuya ilgi duyduğunu, çocuk olduğu için de çok fazla boş zamanı olduğunu söylüyor. Gereken ten şeyin Whatshed'in kendisine göndereceği bir e-posta olacağını ifade Juan, o e-postayı beklediğini belirtiyor. Juan, adeta "Aradığınız çalışanı buldunuz." kafasında.

Eğer sizler de Whatshed'in açtığı iş ilanını ve o ilana gelen yorumları incelemek isterseniz, buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.