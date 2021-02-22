Minecraft İçin Oyuncuları Etkileyecek Bir Mod Yayınlandı

Minecraft için oyunun genel yapısını tümüyle değiştiren bir mod yayınlandı. iGrantastic isimli bir oyuncu tarafından geliştirilen mod, oyundaki hemen her şeyi bir saatli bombaya dönüştürüyor. Bu bombaları etkisiz hale getirmenin bir yolu bulunmazken, yapmanız gereken şeyler ise fazlasıyla kısıtlı.

Bağımsız bir yazılımcı, dünyanın en popüler oyunlarından Minecraft için yeni bir mod yayınladı. Pek çok oyuncunun hoşuna gidecek bu mod, oyundaki hemen her şeyi bir saatli bombaya dönüştürüyor. Eğer Minecraft'ın basit bir inşa oyunundan öteye gidemediğini düşünüyorsanız, bu modu kullanarak Minecraft evrenini bir hayatta kalma mücadelesi haline getirebilirsiniz.

Planet Minecraft isimli internet sitesinde yayınlanan mod, iGrantastic isimli bir oyun tutkunu tarafından geliştirildi. Oyundaki eşyaları, hayvanları, canavarları ve diğer hemen her şeyi saatli bomba haline getiren mod, o nesneye belirli bir seviyede yaklaştığınızda devreye giriyor. Geri sayım süresinde bombadan kurtulmak için yapmanız gereken şey ise ya o nesneden uzaklaşmak, öldürmek ya da envanterinize eklemek. Aksi takdirde hayatta kalma imkanınız bulunmuyor.

İşte moda ait bir ekran görüntüsü

iGrantastic, geliştirdiği mod için Reddit'te bir konu açtı. Onlarca oyuncunun dahil olduğu konu, genelde olumlu yorumlar içeriyordu. Ancak Reddit moderatörleri, söz konusu modun anlatıldığı konu başlığını kaldırdılar. Neden böyle bir şey olduğu bilinmezken oyuncular, modu daha şimdiden binlerce kez indirdiler.

Minecraft için oluşturulan modu indirmek isterseniz, buradaki bağlantıyı kullanarak Planet Minecraft'a ulaşabilirsiniz. Modun nasıl yükleneceğini ise burada bulunan bağlantı aracılığıyla öğrenebilirsiniz. Oyun için hazırlanmış olan bir tanıtım videosunu ise hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.