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Xbox'ın Yeni Konsolu Project Helix, Şimdiye Kadar Çıkan Tüm Xbox Oyunlarını Çalıştırabilir

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Sızdırılan bir Microsoft içi belgeye göre Project Helix kod adlı yeni Xbox konsolu, orijinal Xbox'tan Xbox Series dönemine kadar uzanan beş nesillik devasa bir oyun kütüphanesini tek bir çatıda toplamayı hedefliyor.

Xbox'ın Yeni Konsolu Project Helix, Şimdiye Kadar Çıkan Tüm Xbox Oyunlarını Çalıştırabilir
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Microsoft’un Project Helix kod adıyla hazırladığı yeni nesil Xbox konsolu, konsol tarihinin en geniş oyun kütüphanesine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor olabilir. The Verge’den Tom Warren tarafından elde edilen ve yayıncılara hitaben yazılmış sızdırılan bir nota göre yeni konsol; PC oyunlarının yanı sıra orijinal 2001 Xbox, 2005 Xbox 360, 2013 Xbox One, 2020 Xbox Series ve konsola özel çıkacak Helix oyunlarını aynı anda çalıştırabilecek. Bu hamle başarılı olursa, tam beş farklı Xbox nesli tek bir cihazda bir araya gelmiş olacak.

Oyun dünyasındaki bu devasa geriye dönük uyumluluk haberi heyecan yaratsa da durum geleneksel yöntemlerden biraz farklı. Bildiğimiz anlamda eski bir oyunu, örneğin PS4 diskini PS5'e takıp oynamak gibi) doğrudan konsola takıp çalıştırmak bu sistemde her zaman mümkün olmayabilir. Zira sızdırılan belgelere göre Helix'in fiziksel bir disk sürücüsüne sahip olup olmayacağı bile Microsoft tarafında hâlâ netleşmiş değil.

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Xbox'ın Yeni Konsolu Project Helix, Şimdiye Kadar Çıkan Tüm Xbox Oyunlarını Çalıştırabilir
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Geriye uyumluluk nasıl sağlanacak?

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Microsoft’un sızdırılan belgesinde dikkat çeken en kritik nokta, "fiziksel diskten dijital kopyaya dönüştürme" projesi olarak öne çıkıyor. Şirket, kullanıcıların ellerindeki Xbox One ve Xbox Series disklerini dijitalleştirerek bu oyunları "herhangi bir Xbox cihazına" taşımayı hedefliyor. Oyun geliştiricilerinin ve yayıncıların herhangi bir ek çaba sarf etmesine gerek olmadığı belirtilse de sistem tamamen yayıncıların katılım onayına dayanıyor.

Orijinal Xbox ve Xbox 360 oyunları söz konusu olduğunda ise ipler tamamen yayıncıların eline geçiyor. Yayıncılar, oyunlarının bu sistemde yer alıp almayacağına, oyunun ne kadara satılacağına veya Xbox Game Pass kütüphanesine eklenip eklenmeyeceğine tek tek karar verecek. NVIDIA'nın GeForce Now servisinin geçmişte yaşadığı lisans krizlerine benzer şekilde, yayıncı onayının olmaması durumunda birçok efsaneleşmiş oyun bu kütüphanenin dışında kalabilir veya lisans süreleri bittiğinde dijital mağazalardan kaldırılabilir. Nitekim Forza Horizon serisinin bazı eski oyunları, içeriklerindeki müzik ve araç lisanslarının süresi dolduğu için geçmişte satıştan çekilmişti.

Microsoft yayıncıları nasıl ikna edecek?

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Geliştiricileri ikna etmek amacıyla hazırlanan bu satış sunumu belgesinde Microsoft, yayıncıların eski oyunları yeniymiş gibi tekrar satabileceğini vurgulayarak ek gelir kapısı yaratmayı vaat ediyor. Eğer Microsoft yayıncıları ikna etmeyi başarırsa, Xbox 360 oyunlarının bulut kayıt destekleriyle birlikte en erken 2027 yılında Helix ve "Xbox PC" ekosistemine entegre edilmesi planlanıyor.

Microsoft her ne kadar kendi bünyesinde devasa bir yayıncı konumunda olsa da geçmiş veriler sürecin sınırlılıklarını ortaya koyuyor. Şirket, 2015 ile 2021 yılları arasında yürüttüğü geriye dönük uyumluluk programında Xbox 360 kütüphanesinin yaklaşık %25'ini, orijinal Xbox kütüphanesinin ise yalnızca %6'sını modern konsollara taşıyabilmişti. Donanım maliyetlerinin arttığı bu dönemde Helix'in tüm bu kütüphaneyi sorunsuz bir şekilde sunup sunamayacağı, görünen o ki yayıncıların sunacağı desteğe bağlı olacak...

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