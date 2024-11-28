Sony, PS Plus'a aralık başında eklenecek oyunları açıkladı. Binlerce TL değerindeki 3 oyun, aboneler tarafından ücretsiz erişilebilir olacak.

Sony, PlayStation platformu için kullanıcılarına sunduğu ücretli abonelik sistemi PlayStation Plus’a her ay düzenli olarak yeni oyunlar ekliyordu. Dün gece ise aralıkta hangi oyunların aboneler için ücretsiz hâle geleceği açıklandı.

Açıklamalara göre PS Plus aboneleri, önümüzdeki ayın başında toplam değeri 5600 TL'ye yakın 3 oyuna ücretsiz erişim sağlayabilecekler. Aşağıda gördüğümüz oyunların Deluxe, Essential ve Extra abonelerinin hepsi için sunulacağını belirtelim. Ayın ikinci yarısında ise sadece Deluxe ve Extra’ya özel yeni oyunlar gelecek.

PlayStation Plus’a aralık başında eklenecek oyunlar

Oyun Normal fiyatı Platform It Takes Two 1.499 TL PS4, PS5 Aliens: Dark Descent 2.499 TL PS4, PS5 Temtem 1.599 TL PS5

*Listede oyunların indirimsiz fiyatlarını baz aldık.

Yukarıda gördüğünüz oyunların 3'ü de 3 Aralık 2024 günü PS Plus'a eklenecek

Kasım aylık oyunlarını indirmek için son şans

2 Aralık itibarıyla geçen kasımın başında sunulan aylık oyunların kaldırılacağını hatırlatmak gerekiyor. O yüzden bu oyunları kütüphaneye eklemek için son şansı kaçırmamakta fayda var. Bu oyunların Unleashed 2 – Turbocharged, Ghostwire: Tokyo ve Death Note Killer Within olduğunu belirtelim.