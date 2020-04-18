PS5'e Çıkacak Spider-Man 2 İçin Heyecanlandıran İddialar

PlayStation 4 için son zamanların en başarılı yapımlarından biri, Marvel’s Spider-Man olmuştu. Yeni bir Spider-Man oyunu PlayStation 5’e gelecek. Oyuna dair pek çok önemli iddia ortaya atıldı.

2000’lerin başından bu yana tam üç farklı aktörün Spider-Man karakterine can verdiğini izledik. Bu popüler çizgi roman kahramanı, filmlerinin dışında animasyon filmlere ve çizgi film uyarlamalarına da konu oluyor.

Yine de pek çok kişiye göre karakterin en iyi resmedildiği mecra bunlardan hiçbiri değil. PlayStation 4 için yayınlanan Marvel’s Spider-Man adlı yapım, pek çok hayrana göre karakterin en iyi yansıtıldığı eserdi.

Spider-Man PlayStation 5’e gelecek

Oyunun yapımcısı olan Insomniac, yakalanan finansal başarının ve gelen olumlu yorumların ardından Spider-Man 2 için çalışmalara başladı. Ortaya çıkan iddialara göre oyun, pek çok önemli yenilikle gelecek.

Reddit kullanıcısı throwawayquarantine8, Insomniac’ın 17 Nisan’da gerçekleştirdiği toplantıya katıldığını ve bu toplantıda oyuna dair görseller paylaşıldığını söyledi. Bu türden iddialara her zaman için bir parça şüpheyle yaklaşmak gerektiğini hatırlatalım.

İddialara göre oyuna, Peter Parker ile MJ Watson arasında gerçekleşen The Daily Bugle ve J.Jonah Jameson üzerine bir sohbetle başlıyoruz. Oyun kış döneminde başlıyor ve yedi farklı dinamik hava durumu moduna sahip olacak.

Oyundaki görevler de oldukça hareketli olacak. Örneğin sağda solda mahsur kalmış insanları kurtarmamız gerekecek. Günlük “mahallemizin dost canlısı Örümcek-Adam'ı” görevlerinin dışında oldukça ciddi görevler de yer alacak. Bu görevlerde ise Mysterio gibi karakterlerle mücadele edecek, Daredevil ve Human Torch gibi kahramanlara eşlikçi olacağız.

Venom simbiyotu geliyor

Oyunun ana hikayesinin merkezinde ise Venom simbiyotu yer alacak. Bu simbiyot oyunda OsCorp laboratuarlarından gelecek ve ilk başta Harry ile bağlantı kuracak. Daha sonra ise Peter ile birleşerek ona klasik siyah kostümü vermiş olacak.

Siyah kostümle birlikte karakterin dövüş şekli de daha agresif hale gelecek ve bu kostümün de kendine has bir yetenek ağacı bulunacak. Bu kostüme ek olarak, Sam Raimi filmlerindeki kostüm gibi başka pek çok kostüm de oyunda olacak.

Oyunda ayrıca bir başka Spider-Man olan Miles Morales ile de hikayenin çeşitli noktalarında karşı karşıya geleceğiz. Onun dışında Norman Osborn’un da hikayede olacağı belirtiliyor. Yani oyunda Green Goblin’i de görebiliriz.

Yeni ek paketler de yolda

Son olarak da toplantıda olduğunu söyleyen kaynağa göre Spider-Man 2 oyunu 3 ek pakete sahip olacak. Bunlardan biri Morbius, biri Carnage biri de Wraith’i merkezine alacak. Bilindiği gibi Morbius ve Carnage yakında filmlere konuk olacak.

Spider-Man 2 şu anda Insomniac tarafından geliştirilme aşamasında ve oyunun 2021 yılında piyasaya çıkması bekleniyor. Söylentilere göre Spider-Man 2 yalnızca PlayStation 5 için satışa sunulacak.