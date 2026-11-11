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GTA 6 Daha Çıkmadan PS5 Satışlarını Uçurdu: Son 40 Günde 2,1 Milyon Adet Satıldı!

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PlayStation 5, 100 milyon satış sınırını geçti ve Sony’nin en çok satan üçüncü konsolu oldu. Bu artışta GTA 6 beklentisinin payı büyük.

GTA 6 Daha Çıkmadan PS5 Satışlarını Uçurdu: Son 40 Günde 2,1 Milyon Adet Satıldı!
Büşra Hoş Satır Büşra Hoş Satır /

Sony’nin paylaştığı güncel mali verilere göre PS5 satışları resmen 100 milyonu aştı. Çıkışından bu yana konsol rekabetindeki yerini koruyan cihaz, özellikle 19 Kasım 2026’da çıkacak GTA 6 öncesinde daha fazla alıcı buluyor.

Hareketlilik yalnızca konsol satışlarıyla da sınırlı değil. PlayStation ekosistemindeki aylık aktif oyuncu sayısı 127 milyona ulaştı. Bir yanda yeni konsol alanlar, diğer yanda oynamaya devam eden geniş bir kitle var.

İçerikten Görseller

GTA 6 Daha Çıkmadan PS5 Satışlarını Uçurdu: Son 40 Günde 2,1 Milyon Adet Satıldı!
sony-gta-vi-en-iyi-ps5te-oynanir
History-Of-Sony-PlayStation-PS1-PS2-PS3-PS4-PS5 (1)

PS5, son 40 günde 2,1 milyon adet sattı

sony-gta-vi-en-iyi-ps5te-oynanir

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Satışların ne kadar hızlandığını görmek için son 40 güne bakmak yeterli: PS5, 1 Ekim’den bu yana 2,1 milyon adet sattı.

Bu artışın başlıca nedeni GTA 6 beklentisi. Oyunun “PS5’te en iyi oynanır” pazarlaması da konsol satışlarını doğrudan etkiliyor. Fiziksel oyun disklerinin geleceğine ilişkin tartışmalara ve boykot iddialarına rağmen, bu dönemde donanıma talep yüksek kaldı.

Elbette bütün pay GTA 6’nın değil. Marvel’s Wolverine’in 2,4 milyonu aşan satışları ve Phantom Blade Zero gibi oyunların çıkışı da PS5’e ilgiyi artıran etkenler arasında.

Sony’nin en çok satan üçüncü konsolu oldu

History-Of-Sony-PlayStation-PS1-PS2-PS3-PS4-PS5 (1)

Resmî verilere göre PS5, 87,4 milyonun üzerinde satışa ulaşan PlayStation 3’ü geride bıraktı. Böylece Sony tarihinin en çok satan üçüncü konsolu unvanını aldı.

Önünde ise iki model var. Listenin başında 160 milyonu aşan satışlarıyla PlayStation 2 bulunuyor. Onu, 117 milyonun üzerinde satan PlayStation 4 izliyor.

Donanımın yanı sıra oyun tarafında da yüksek rakamlar söz konusu. 30 Eylül 2026 itibarıyla PS4 ve PS5 için satılan toplam oyun ve yazılım sayısı 1,795 milyar adedi aştı. Aylık aktif oyuncu sayısı ise 127 milyona ulaştı.

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