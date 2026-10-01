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Krafton'ın Yeni PUBG Oyunu PUBG: Black Budget İptal Edildi: İyi de Neden?

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Krafton, PUBG evreninde geçen extraction shooter oyunu PUBG: Black Budget'ın geliştirme sürecini resmen iptal ettiğini duyurdu.

Krafton'ın Yeni PUBG Oyunu PUBG: Black Budget İptal Edildi: İyi de Neden?
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Krafton’ın PUBG evreninde geçen ve merakla beklenen extraction shooter türündeki oyunu PUBG: Black Budget, geliştirme sürecinin üzerinden henüz bir yıl geçmişken resmen rafa kaldırıldı.

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Arc Raiders ve Escape from Tarkov gibi yapımların popülerleşmesiyle ivme kazanan türe kendi yorumunu katmak isteyen firma, kapalı alfa testlerinin ardından oyunun gidişatından memnun kalmadığını belirterek projeyi sonlandırdı.

İçerikten Görseller

Krafton'ın Yeni PUBG Oyunu PUBG: Black Budget İptal Edildi: İyi de Neden?
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Uzun vadeli başarı için yeterli olmadığına karar verildi

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Geliştirme sürecinde oyunculardan geri bildirim toplamak amacıyla Aralık ve Haziran aylarında Kapalı Alfa testleri düzenleyen PUBG Studios, elde edilen verilerin uzun vadeli bir başarı için yeterli olmadığını gördü.

Projenin Steam sayfasından yapılan açıklamada, mevcut yönelimin oyunculara sürdürülebilir ve keyifli bir deneyim sunmayacağı sonucuna varıldığı ve bu zor kararın alındığı ifade edildi. Ekip, testlere katılan oyunculara teşekkür ederken bu süreçte edindikleri tecrübeleri gelecekteki projelere aktaracaklarını belirtti.

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