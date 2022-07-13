Yeni PUBG Haritası Deston'u İnceledik: Neler Sunuyor?

PUBG: BATTLEGROUNDS'a gökdelenler, bataklıklar, çöller derken çok geniş ve dolu dolu bir harita olan Deston geldi. Bizler de sizler için bu dopdolu haritada ne gibi yenilikler var, bizlere ne sunuyor yakından bakalım dedik.

Dünyanın en ünlü hayatta kalma oyunlarından biri olan; PC ve konsollardan ücretsiz olarak oynanabilen PUBG: BATTLEGROUNDS'ın yeni haritası Deston nihayet çıktı. 8x8 km'lik bir alana sahip olan yeni harita, bizlere çok geniş bir alanda farklı koşullar sunmayı vadediyor. Tek bir harita üzerinde gelmiş geçmiş en yüksek gökdelenlere sahip şehirden bataklık ortamına kadar pek çok şey sunan Deston'u daha çıkış yapmadan deneyimleme şansım oldu. Bugün sizlere bir PUBG oyuncusu olarak yeni haritada ne gibi yenilikler olduğu, bu yeniliklerin biz oyuncuların deneyimine neler kazandırdığını açıklayacağım.

Geliştirilme aşamasında "Kiki" kod adıyla duyurulan Deston haritası pek çok bakımdan PUBG'ye radikal yenilikler getiriyor. PUBG'nin o mücadeleci ruhunu koruyup bu ruhu bir üst seviyeye çıkaran Deston, ilk izlenimlerime göre oyunda sevilen pek çok haritanın ruhunu tek bir haritada birleştirip kendinden de bir şeyler katmış. Hadi gelin Deston haritasının oynanış hissiyatı nasıl, ne gibi yenilikler gelmiş ve bu yenilikler bize neler katıyor yakından inceleyelim.

PUBG Deston haritasına dair ilk izlenimler: Oynanış hissiyatı nasıl?

Bir süredir PUBG Deston haritasını test ediyorum. Haritada ilk fark ettiğim şey oyuncuları daha önce PUBG'de görülmemiş mekaniklerle tanıştırıyor olması. Merkezi düzlükler ile Erangel haritasından izlenimler aldığınız Deston'un başka bir bölgesi Miramar gibi kum ve çölün hakim olduğu bir alan olabiliyor. Arabaya atlayıp başka bir alana geçtiğinizde karşınıza Sanhok haritası gibi orman ve bataklık alanı çıkıyor. Elbette Deston bambaşka bir harita ve diğer haritalarla benzeyen tek tarafı çevre benzerliği. Onun dışında yüksek binası, yeni taktikler, eşyalar ve dahası ile farklı şeyler sunuyor.

Genel olarak baktığımda Deston haritası son derece eğlenceli bir harita. Şahsen Deston'un hem benim en çok tercih ettiğim haritalardan biri olan Sanhok'tan hem de diğer büyük ve küçük haritalardan en sevilen unsurları bir araya getirerek hiç sıkılmayacağınız, farklı bölgeleriyle her defasında bambaşka bir deneyim yaşattığını söyleyebilirim.

Deston haritasının en beğendiğim özelliği ise istediğinizde bataklıkta hayatta kalma mücadelesi verirken daha sonrasında kendinizi gökdelenlerin üzerinde keskin nişancı tüfeğiyle adam vurmaya çalışırken bulmak olarak özetleyebilirim. Üstelik yeni haritayla gelen özellikler de geniş bir harita içerisinde daha hızlı hareket etmeniz için büyük kolaylık sağlıyor. Bu da mesafe uzun olsa da sizin bu mesafeleri daha hızlı geçmenize olanak tanıyor.

PUBG'nin yeni haritası Deston'da dikkat çeken bölgeler neler?

Gökdelenlerle dolu bir şehir merkezi: Ripton

Akan suların altında kalmış bu şehir merkezi, devasa gökdelenlerle oyun deneyiminizi üst noktalara çıkarıyor. Gökdelenlerin üst noktalarına pusu kuranların uğrak noktası olacak Ripton, dikkatli olmayanlar için çok riskli bir bölge.

Diz boyu suya batmış bir bölge: Bataklık

Ağaçların, çimenlerin ve fazlasıyla suyun olduğu bu bölgede su kıyısına inşa edilmiş evler bulunuyor. Alan kazanmanın çok önemli olduğu bu bölgede, düşmanlarınızla adeta kedi fare oyunu oynayacaksınız.

Bu bölgeler dışında haritanın ortasında "Lodge" diye bir bölge yer alıyor. Bu bölge, PUBG'de yer alan tüm haritalar içerisindeki en büyük binaya ev sahipliği yapıyor. Özellikle kapışmak isteyen oyuncuların en uğrak mekanlardan birisi bu bölge olacak gibi duruyor.

PUBG'nin yeni Deston haritasıyla birlikte gelen yenilikler neler?

Deston'da daha önceden bulunan silah ve araçlara ek olarak 1 yeni silah ve araç eklendi. Ayrıca haritada hareket etmeyi daha kolay kılmak için harita faydalı eşyaları da bulunuyor. Gelin şimdi bu yeniliklere yakından bakalım ve oynanış olarak bize neler katmış görelim.

Büyük binalara ve baz istasyonlarına hızlıca çıkmak için: Yükseltici

PUBG'nin Deston haritasıyla birlikte Yükseltici isimli yeni bir özellik eklendi. Bu özellik sayesinde dikey düzlemlerde hızlı bir şekilde inip çıkabileceksiniz. Özellikle gökdelenlerin bol olduğu Ripton bölgesinde bu yükselticileri binaların tepesine çıkmak ve inmek için sıkça kullanıyoruz.

Sniper; yani keskin nişancı olmak isteyenlerin uğrak mekanı olacak Ripton bölgesinde Yükseltici kullanarak çok hızlı bir şekilde dikey düzlemde hareket edebiliyoruz. Bu da devasa binaların en tepesine çıkmak için merdivenlerde uzun zaman harcamak yerine oyunun keyfine varmamızı sağlıyor. Yükselticiler sadece gökdelenlerde bulunmuyor. Haritanın pek çok bölgesinde yüksek binalarda bulunabileceği gibi aynı zamanda baz istasyonlarına çıkmak için de yükselticileri kullanıyorsunuz. Bu baz istasyonları devasa uzunlukta yapılar ve en tepesine çıkarak yeniden paraşütle uçmanıza olanak tanıyorlar. Bu da bir mesafeye yürüyerek gitmek yerine paraşütle çok daha hızlı bir şekilde hareket etmenize olanak tanıyor.

Yüksekten atlamaktan korkmayanlara: Her zaman kullanılabilir paraşüt

Yükseltici halatlarla çıktığınız gökdelenlerden aşağı atlamak mı istediniz? Deston'da paraşüt; harita faydalı eşyası olarak karşımıza çıkıyor. Bu da sınırsız paraşütünüz var demek. Bir gökdelene çıkıp yükselticiyi kullanmadan atlamak istediğinizde paraşütünüzü kullanabilirsiniz. Paraşütle uçmak bu büyük haritada size önemli bir hız kazandıracaktır.

Deston'un sürpriz yumurtaları: Dronla erişilebilen alanlar

Yeni haritada tıpkı droplar gibi kaliteli eşya bulmak istediğinizde arayacağınız şey sizin erişemeyeceğiniz, yalnızca dronla erişim sağlanabilen alanlar olacaktır. Normalde bir gökdelenin en altına ve en üstüne erişim sağlayabiliyorsunuz, ancak drone yardımıyla orta katlarda olan özel odaları keşfedebilir ve bu odaların içindekileri yağmayabilirsiniz.

Keşfi daha üst noktalara çıkaracak özellik: Güvenlik anahtarları ve güvenlik kapıları

Kaliteli eşyayı kim istemez ki? Ancak bunlara ulaşmak her zaman biraz risk gerektirir. Etraftan güvenlik anahtarları toplarsanız Deston haritası size bambaşka bir mücadele imkanı sunuyor. Bu anahtarlarla güvenlik kapılarını açabilir ve yüksek kademeli eşyalara sahip olabilirsiniz. Bu anahtarlar haritanın çeşitli yerlerinde belirirken güvenlik kapıları da Deston'daki binalarda bulunabiliyor.

Hazır benzin fiyatları artmışken: Benzin istasyonları

PUBG'nin yeni haritası Deston'a gelen yeni özelliklerden biri ise benzin istasyonu oldu. Aracınızın benzinini doldurmak için karşınıza çıkan bir benzin istasyonuna uğrayabilirsiniz. Buradan hızlıca arabanın benzinini doldurabilirsiniz. Elbette bunun riski olduğunu unutmayın. Benzin istasyonundaki benzin pompasına ateş edildiğinde bir süre sonra devasa bir patlama sizi bekliyor demektir. Daha fazla ateş ederek benzin istasyonunun patlama süresi kısaltılabilir. Bu yeni sistem, pusu kurup adam öldürmeyi seven oyuncular için de çok kullanışlı görünüyor.

Dünyanın en hızlı pompalısı: O12

PUBG'ye gelen Deston haritasıyla birlikte karşımıza yepyeni bir silah da çıktı. Dünyanın en hızlı pompalısı olan O12, yüksek kapasitede attığı ağır cephaneyle yakın ve orta menzilde son derece ölümcül bir silah. Diğer pompalı tüfeklere kıyasla daha uzun atış menzili ve isabet oranı olan O12, göz korkutucu diyebileceğiniz silahlardan. Otomatik tüfek gibi ateş eden bir pompalıdan bahsediyoruz burada, emin olun karşısında olmak can sıkıcı olabiliyor.

Hem karada hem suda gidebilen araç: Bataklık teknesi

Yeni haritayla birlikte gelen özellikler arasında en ilgi çekici olanlardan biri de bu araç. Bataklık teknesi sayesinde farklı arazi tiplerinde yolculuk yapabiliyorsunuz. Bataklık, sığ su ve açık sularda çok hızlı hareket edebilen bataklık teknesi aynı zamanda karada da gidebiliyor. Seyir esnasında zıplayabilen araç 5 oyuncuya kadar taşıyabiliyor. Her yerde gidebiliyor olması onu bir alana geçerken en etkili araçlardan biri yapıyor.

Toparlayalım: PUBG'nin yeni haritası Deston oynanır mı?

Bir süredir test sunucularında test edip keyifle oynadığım Deston haritası gerçekten de PUBG'nin elinden çıkan en dolu haritalardan biri. Sadece boyutu olarak değil, içinde bulunan şehri, farklı atmosferdeki alanları, hiç görülmemiş yeni özellikler, hız yapabileceğiniz geniş ve uzun yollar derken açıkçası Deston'u fazlasıyla sevdim. Sizler de 13 Temmuz 2022'den itibaren PUBG'ye Steam üzerinden girerek Deston haritasının tadını çıkarabilirsiniz. Ayrıca PUBG'nin yeni haritası Deston, konsollarda 20 Temmuz itibariyle oynanabilir olacak.

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