Battlefield 5’e Tankları Kişiselleştirme Özelliği Geliyor

Battlefield V oyununda yer alan tankları, 6.2 güncellemesi sonrasında kişiselleştirebilmek mümkün olacak. Yeni özelliğin yakın zamanda geleceği EA tarafından da doğrulandı.

Battlefield V oyuncuları, uzun süredir oyunda yer alan tankları kişiselleştirebilmek istiyordu. EA Dice da daha önce yaptığı açıklamalarda bu özelliğin oyuna ekleneceğini duyurmuştu. Oyunun 6.2 güncellemesi ile birlikte bu özelliğin bütün kullanıcılara açılacağı ilan edildi.

Güncelleme 4 Mart’ta yayınlanacak ve EA Dice da kullanıcılara bu güncelleme ile birlikte ücretsiz “body dressing” yani tank kişiselleştirme hakkı verecek.

Kişiye özel tank servisi

Oyunda yeni güncelleme ile birlikte 37 farklı tank kişiselleştirmesi yapılabilecek. Bu kişiselleştirmelerden bazıları Company Coin adı verilen oyun parasıyla yapılabilecek, bazıları ise Battlefield Currency ile alınacak. Her kişiselleştirme öğesinde olduğu gibi bu tank kişiselleştirmelerinde de farklı nadirlik seviyeleri olacak.

Kişiselleştirme özellikleri ayrıca farklı kategorilere ayrılacak. Bu kategoriler arasında boya, şasi, top ve palet kaplamaları gibi farklı parçalar için yapılabilecek değişiklikler yer alacak. Güncellemelerin hepsi aynı anda mağazalarda olmayacak.

Ücretsiz Sherman tankı kişiselleştirmesi

Oyuna 4 Mart ile 24 Mart arasında giriş yapan kişilere ücretsiz bir Sherman tank kişiselleştirmesi verecek. Bu kişiselleştirme parçalarında yer alan “Yakında geliyor/Coming Soon” ifadesi de oyuncuların özelliği ne kadar beklediği gerçeğini hatırlatıyor.

Oyunun forumlarında yapılan açıklamada, yeni kişiselleştirme parçalarını almak için oyundaki iki para birimini de kullanabileceğimizin altı çiziliyor. Yeni parçalar cephanelik kısmında bulunabilecek. Oyunda asker kostümleri ve silah kaplamaları da bu bölümden tedarik edilebiliyordu.

Gelecekte daha “parlak” ve daha farklı tanklar da göreceğimiz ve yeni kostümlere kavuşacağımız da belirtildi. Belki gelecekte firma, tankların sürücüleri için de yeni seçenekler ekler veya çeşitli yapımlarla ortaklığa gider.

Yeni özellikle birlikte gelecek olan kozmetik değişikliklerin oyuna oynanış olarak etki etmesi beklenmiyor. Yeni güncelleme hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Sizin değişiklikler yapmak için en hevesli olduğunuz tanklar hangileri?