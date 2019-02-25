PUBG'nin Zombi Modunda Kazanılacak Resident Evil Ödülleri

Geçtiğimiz günlerde Tenceng Games tarafından PUBG Mobile oyuncularının beğenisine sunulan gece ve zombi modunda elde edilecek ödüller bellli oldu.

Geçtiğimiz haftalarda Tencent Games ile CAPCOM'un bir işbirliğine gittiğini ve PUBG için özel bir içerik sunacaklarını paylaşmıştık. PUBG Mobile'ın 0.11.0 sürümüyle bu içeriğin Zombi Modu olduğu ve Vikendi haritasına da gece modu geleceği belli olmuştu. Oyuncular yeni içeriğin tadını çıkarırken, PUBG Mobil cephesinden bir güzel haber daha geldi.

Resident Evil ile kurulan partnerlik anlaşmasının oyuna belirli Resident Evil 2 karakterlerini ödül olarak getireceğini tahmin ediyorduk ve öyle de oldu.

PUBG Mobile Zombies'te Verilecek Olan Ödüller

Ada Wang: 90 adet zombi aşısı toplayın. (Süre: 3 Gün)

90 adet zombi aşısı toplayın. (Süre: 3 Gün) Vaccinator: 90 adet zombi aşısı toplayın. (Süre: 30 Gün)

90 adet zombi aşısı toplayın. (Süre: 30 Gün) Resident Evil 2 Kutusu: 15 adet zombi aşısı toplayın.

15 adet zombi aşısı toplayın. Outfit Box II: 15 adet zombi aşısı toplayın. (Süre: 7 Gün)

15 adet zombi aşısı toplayın. (Süre: 7 Gün) Chicken Dinner BP Kutusu: 10 adet zombi aşısı toplayın.

PUBG Mobile 0.11.0 ile gelen düzeltmeler ve sürüm güncellemelerini merak ediyorsanız, bununla ilgili gelişmelere hemen aşağıdaki haberimizden ulaşabilirsiniz: