PUBG'nin Arkasındaki İsim, Geliştirici Ekipten Ayrıldı

Battle Royale türünün öncülerinden PUBG'nin yaratıcısı Brendan Greene, söz konusu oyunun geliştirici ekibinden ayrılma kararı aldı. Bu bağlamda Greene'in kendi bağımsız oyun stüdyosu olan PlayerUnknown Productions, Krafton'dan ayrılacak ve farklı işlere odaklanacak.

Çıktığı dönemde ortalığı adeta kasıp kavuran fakat şimdiki zamanda popülerliğini yavaş yavaş rakiplerine kaptırmaya başlamış olan PUBG, hala devasa bir oyuncu kitlesine sahip. Normalde bir Arma modu olarak geliştirilen ve daha sonrasında Güney Koreli dağıtımcı Krafton’un iş birliğiyle tam bir oyuna dönüştürülen PUBG’nin yaratıcısı Brendan Greene, farklı işlere odaklanmak için kendi bağımsız stüdyosunu kuracak.

Söz konusu stüdyonun yeni olduğunu söyleyemeyiz. Zira bu durumla birlikte Greene’in 2019’da kurduğu PlayerUnknown Productions, Krafton’dan resmi olarak ayrılmış olacak. Söz konusu işlemin Mart 2019’da duyurulan Prologue oyununu etkileyip etkilemeyeceği konusunda henüz bir açıklama yapılmadı fakat stüdyonun sitesinde oyun hala bulunuyor.

Krafton, stüdyoda azınlık hissedarı olacak:

Greene, PUBG üzerinde çalışmayı 2019 yılında bırakmıştı. Bu gelişmeyle birlikte Greene’in PlayerUnknown Productions stüdyosu Krafton’a bağlı olarak çalışmayacak ve resmen ayrılacak. Bu noktada Krafton, stüdyoda azınlık hissedarı olacak.

Greeene’in bu konudaki açıklamalarına gelecek olursak, öncelikle Krafton ve PUBG ekibine teşekkürlerini sunan Greene, üzerinde çalıştıkları ve ilerleyen zamanlarda hakkında daha çok detay paylaşacakları bir projeden bahsetti. Henüz bu konuda net bir bilgi olmasa da PlayerUnknown Productions ekibinin geniş çaplı açık dünya oyunları üzerinde çalıştığı söyleniyor.

PlayerUnknown Productions’ın sitesinde Prologue’un fragmanı hala görülebiliyor. Bu da oyun için umutların diri tutulabileceğine dair bir işaret. PUBG’nin yaratıcısı olan ve battle royale türünün babası olarak tanınan Greene’in kurduğu stüdyodan sizce ne tür bir oyun gelir? Düşüncelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz.