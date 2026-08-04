Her Bir Tıklamanın Hissiyatını Manuel Olarak Ayarlamanıza İzin Veren Fare: Pwnage Vanta

Alışılagelmiş farelerden çok daha farklı olan ve tamamen manuel bir şekilde özelleştirilebilen Pwnage Venta tanıtıldı.

Oyuncu ekipmanı üreticisi Pwnage, sol ve sağ tık hissiyatını vidalar yardımıyla tamamen mekanik olarak ayarlamaya imkân tanıyan yeni kablosuz faresi Vanta'yı duyurdu.

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49 gram ağırlığındaki magnezyum gövdeli fare, aynı zamanda hareketli sensör yapısı ve 8.000 Hz bildirim oranı ile dikkat çekiyor.

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Tornavida ile tıklama sertliği ve mesafesi ayarlanıyor

Geleneksel oyuncu farelerinde hassasiyet, bildirim oranı ve tuş atamaları genellikle yazılım üzerinden değiştirilir. Pwnage’in yeni modeli Vanta ise ana tıklama hissiyatını fiziksel olarak değiştirmeye olanak tanıyor. Şirket, Vanta'yı mekanik olarak ayarlanabilir tıklama yapısına sahip ilk hafif oyuncu faresi olarak tanımlıyor.

Magnezyum alaşımlı gövdedeki deliklerin altında yer alan vidalar, kutu içeriğinde gelen özel mini tornavida ile döndürülerek sol ve sağ butonların gerektirdiği kuvvet ile hareket mesafesi ayarlanabiliyor. Vidayı sıkmak ilgili butonu daha sert ve basması zor hale getirirken, gevşetmek ise daha hafif ve kısa bir tıklama hissiyatı sağlıyor.

İki buton birbirinden tamamen bağımsız olarak yapılandırılabiliyor. Örneğin bir oyuncu, hızlı ateş etmek için sol tıkı son derece hafif tutarken, nişan alırken yanlışlıkla basmayı önlemek adına sağ tıkı daha sert hâle getirebiliyor. Sistem tamamen mekanik bir düzenekle çalıştığı için tıklama ayarlarını değiştirmek kablosuz gecikmeyi, pil ömrünü veya güç tüketimini olumsuz etkilemiyor.

Sensör konumu da değiştirilebiliyor

Pwnage Vanta’da kişiselleştirilebilen tek alan tıklama mekanizması değil. Cihazın içerisinde yer alan PAW3950 sensör modülü de gövde içinde öne veya arkaya doğru kaydırılabiliyor. Bu sayede fare hareketi takip ederken elin altındaki hiza noktası değiştirilerek, oyuncuların kendi tutuş biçimlerine uygun en ideal denge noktasını bulması hedefleniyor.

Teknik özellik tarafında Vanta hem kablolu hem de 2.4 GHz kablosuz bağlantıda 36.000 DPI hassasiyet ve 8.000 Hz bildirim oranını destekliyor. Simetrik magnezyum gövdesi 49 ile 51 gram arasında bir ağırlığa sahip olan modelin pil ömrünün ise 160 saate kadar ulaştığı belirtiliyor.

Pwnage, Vanta modelinin ilk teslimatlarını 28 Eylül tarihinde gerçekleştirmeyi planlıyor. Şirketin resmî web sitesi üzerinden ön siparişe açılan modelin; siyah, beyaz ve platin renk seçenekleri 159 dolar fiyat etiketiyle satılırken, "Nacho" versiyonu ise 169 dolardan satışta.